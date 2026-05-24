Μπήκε αποστολή αλλά είναι αμφίβολος ο Αντετοκούνμπο για το ΑΕΚ-Άρης

Ο Άρης δοκιμάζεται στην έδρα της ΑΕΚ για το Game 3 των playoffs, όπου θα κρίνει την ομάδα που θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στα ημιτελικά της Stoiximan GBL.

Την προετοιμασία του για το αυριανό ματς με την ΑΕΚ στη Sunnel Arena που θα κρίνει ποια ομάδα που θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στα ημιτελικά της Stoiximan GBL ολοκλήρωσε ο Άρης Betsson.

Στην αποστολή βρίσκεται ο Κώστας Αντετοκούνμπο, αλλά η παρουσία του κρίνεται εξαιρετικά αμφίβολη.

Αναλυτικά η ενημέρωση της κιτρινόμαυρης ΚΑΕ:

"Ο ΑΡΗΣ Betsson αντιμετωπίζει αύριο (25/05, 19:00) στη SUNEL Arena την ΑΕΚ, στον τρίτο και τελευταίο αγώνα της προημιτελικής φάσης των πλέι οφ της Stoiximan GBL.

Η σειρά βρίσκεται στο 1-1 και ο νικητής θα πάρει την πρόκριση στα ημιτελικά του πρωταθλήματος, όπου θα αντιμετωπίσει, με μειονέκτημα έδρας, τον Ολυμπιακό.

Η προετοιμασία του ΑΡΗ Betsson ολοκληρώθηκε με μία πρωινή προπόνηση, σήμερα Κυριακή (24/05). Ο Κώστας Αντετοκούνμπο, ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα στο γόνατο και στον δεύτερο αγώνα έπαιξε όντας τραυματίας, παρέμεινε εκτός προγράμματος. Ο διεθνής σέντερ θα ακολουθήσει την αποστολή στην Αθήνα, όμως η παρουσία του στον αγώνα παραμένει εξαιρετικά αμφίβολη.

Οι υπόλοιποι παίκτες ήταν κανονικά στη διάθεση του Igor Milicic. Πριν από την προπόνηση, το τεχνικό τιμ ανέλυσε τον αυριανό αντίπαλο με τη χρήση βίντεο.

Η αποστολή της ομάδας αναχωρεί το μεσημέρι αεροπορικώς για την Αθήνα και απαρτίζεται από 13 αθλητές: Ελάιζα Μήτρου – Λονγκ, Παναγιώτης Ραφαήλ Λέφας, Bryce Jones, Amine Noua, Μιχάλης Τσαϊρέλης, Jake Forrester, Στέλιος Πουλιανίτης, Λευτέρης Μποχωρίδης, Βασίλης Πουρλίδας, Ronnie Harrell, Danilo Andjusic, Κώστας Αντετοκούνμπο, Arnoldas Kulboka

Αγγέλου: «Οι αλλαγές στην τακτική και τα ριμπάουντ»

Ο άμεσος συνεργάτης του Igor Milicic, Διονύσης Αγγέλου, δήλωσε για τον αυριανό αγώνα:

«Παίζουμε έναν αγώνα που θα κρίνει την πρόκρισή μας στην τετράδα του ελληνικού πρωταθλήματος, κάτι που αποτελεί έναν από τους θεμελιακούς στόχους της ομάδας. Εμείς βρεθήκαμε ξανά στην ίδια θέση στο προηγούμενο παιχνίδι, να παίζουμε δηλαδή για την επιβίωσή μας. Θα είναι πολύ σημαντική παράμετρος στο παιχνίδι οι αλλαγές στην τακτική που θα ετοιμάσουν οι δύο προπονητές. Για μας πιστεύω το πλέον κρίσιμο θα είναι η κυριαρχία στη μάχη των ριμπάουντ»."

