«Η Λιόν δεν έχει τη δυνατότητα να πληρώσει τα 5 εκατ. ευρώ για τον Γιάρεμτσουκ»

Πληθαίνουν τα δημοσιεύματα γύρω από το μέλλον του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ. Παρότι αρχικά υπήρχε η πεποίθηση και η πληροφόρηση κυρίως από τον Τύπο της Ουκρανίας πως ο 30χρονος στράικερ θα παραμείνει με μόνιμη μεταγραφή στη Λιόν, όλα αυτά φαίνεται πως δεν έχουν βάση.

Όπως γίνεται γνωστό από το «Sport.fr», ο Ουκρανός φορ δύσκολα θα αποκτηθεί από τη γαλλική ομάδα. Ο λόγος είναι τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο σύλλογος, τα οποία έχουν ως αποτέλεσμα να μην έχει τη δυνατότητα να καταβάλει ούτε το ποσό των 5 εκατ. ευρώ στον Ολυμπιακό.

Ποσό που αποτελεί τη ρήτρα αγοράς του από τη Λιόν, όπως είχε αρχικά συμφωνηθεί ανάμεσα στις δύο πλευρές κατά τη διάρκεια του δανεισμού του Γιάρεμτσουκ.

O Ρόμαν Γιάρεμτσουκ έχει 12 εμφανίσεις με 5 γκολ και 1 ασίστ με τους «λιονέ», παρουσιάζοντας τις τελευταίες εβδομάδες βελτίωση στην εικόνα του και στη συχνότητα με την οποία σκοράρει.