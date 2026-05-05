«Η Λιόν δεν έχει τη δυνατότητα να πληρώσει τα 5 εκατ. ευρώ για τον Γιάρεμτσουκ»
Δημοσιεύματα αναφέρουν πως η Λιόν δεν θα καταφέρει να ενεργοποιήσει την οψιόν αγοράς του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ από τον Ολυμπιακό, λόγω σοβαρών οικονομικών προβλημάτων.
Πληθαίνουν τα δημοσιεύματα γύρω από το μέλλον του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ. Παρότι αρχικά υπήρχε η πεποίθηση και η πληροφόρηση κυρίως από τον Τύπο της Ουκρανίας πως ο 30χρονος στράικερ θα παραμείνει με μόνιμη μεταγραφή στη Λιόν, όλα αυτά φαίνεται πως δεν έχουν βάση.
Όπως γίνεται γνωστό από το «Sport.fr», ο Ουκρανός φορ δύσκολα θα αποκτηθεί από τη γαλλική ομάδα. Ο λόγος είναι τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο σύλλογος, τα οποία έχουν ως αποτέλεσμα να μην έχει τη δυνατότητα να καταβάλει ούτε το ποσό των 5 εκατ. ευρώ στον Ολυμπιακό.
Ποσό που αποτελεί τη ρήτρα αγοράς του από τη Λιόν, όπως είχε αρχικά συμφωνηθεί ανάμεσα στις δύο πλευρές κατά τη διάρκεια του δανεισμού του Γιάρεμτσουκ.
O Ρόμαν Γιάρεμτσουκ έχει 12 εμφανίσεις με 5 γκολ και 1 ασίστ με τους «λιονέ», παρουσιάζοντας τις τελευταίες εβδομάδες βελτίωση στην εικόνα του και στη συχνότητα με την οποία σκοράρει.