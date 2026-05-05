Ομόνοια: Τα εισιτήρια για ΑΕΚ

Οι πρωταθλητές ενημέρωσαν για την προπώληση των εισιτηρίων του αγώνα με την ΑΕΚ την ερχόμενη Κυριακή (10/5) στο ΓΣΠ

Από την Τρίτη, 5 Μαΐου, στις 14:00, διατίθενται τα εισιτήρια του αγώνα με την ΑΕΚ, που θα διεξαχθεί την Κυριακή, 10 Μαΐου, στις 18:00, στο στάδιο ΓΣΠ, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Β’ Φάσης του Πρωταθλήματος.

Μετά την ολοκλήρωση του αγώνα θα ακολουθήσει τελετουργικό για την απονομή του 22ου πρωταθλήματος στην ιστορία της ΟΜΟΝΟΙΑΣ! Μια στιγμή που θα αποτελέσει την κορύφωση των προσπαθειών μας στη φετινή σεζόν!

ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΑΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ!

 

 

Διάθεση Εισιτήριων

 

Ισχύει η ταξιθέτηση των εισιτηρίων του αγώνα και των εισιτηρίων διαρκείας.

 

 

Τα σημεία πώλησης των εισιτηρίων

 

Green Boutique Νήσου (Λεωφόρος Λεμεσού 241, Νήσου, 2571) – Τηλ: 22104848

 

Green Boutique Παπανικολή (οδός Παπανικολή 5) – Τηλ: 22104848

 

Green Boutique Λεμεσού (Αγίας Σοφίας 50, 3065 Κάτω Πολεμίδια) – Τηλ: 25020613

 

Online Ticketing: https://tickets.stadium-360.net/omonoia

 

Ωράριο λειτουργίας σημείων διάθεσης εισιτηρίων

 

Green Boutique Παπανικολή και Νήσου

 

Τρίτη 14:00 – 18:00

 

Τετάρτη 09:00 – 14:00

 

Πέμπτη, Παρασκευή 09:00 – 13:00 και 14:00 – 18:00

 

Σάββατο 09:00 – 13:00

 

Green Boutique Λεμεσού

 

Τρίτη με Παρασκευή 15:00 – 19:00

 

Online Ticketing:

 

Τρίτη από τις 14:00 μέχρι την Κυριακή η ώρα 18:45

 

Ταμεία Γ.Σ.Π:

 

Κυριακή | 16:00 – 18:00

 

 

Τρόποι Πληρωρμής

 

Green Boutique Παπανικολή, Νήσου, Λεμεσού και Ταμεία ΓΣΠ: Μετρητά. πιστωτική και χρεωστική κάρτα.

 

Online Ticketing: Πιστωτική και χρεωστική κάρτα.

 

 

Σύμφωνα με τη νομοθεσία για να μπορεί ο φίλαθλος να προμηθευτεί εισιτήριο και να εισέρχεται σε στάδια που διεξάγονται αγώνες πρώτης κατηγορίας, θα πρέπει απαραιτήτως να έχει εκδώσει Κάρτα Φιλάθλου, την οποία υποχρεούται να επιδεικνύει κατά την είσοδό του στο στάδιο και κατά την αγορά του εισιτηρίου.

 

*Οι κάτοχοι Εισιτήριου Διαρκείας που θα παρευρεθούν στον αγώνα θα επιβραβευθούν με 10 βαθμούς.

*Οι κάτοχοι εισιτηρίου αγώνα που θα παρευρεθούν στον αγώνα και έχουν λογαριασμό στο σύστημα των εισιτηρίων θα επιβραβευθούν με 5 βαθμούς.

Οι τιμές εισιτηρίων είναι:

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟΜΟΝΟΙΑ

