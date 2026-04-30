Ο Γιάννης Αντεντοκούνμπο στο ΣΕΦ για το Ολυμπιακός – Μονακό

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μετά την παρουσία του στο Αλεξάνδρειο κατηφόρισε και στον Πειραιά.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μετά την παρουσία του στο Αλεξάνδρειο το περασμένο Σάββατο για το ματς του Άρη Betsson με τον Πανιώνιο, θα δώσει το “παρών” την Πέμπτη το βράδυ και στο ΣΕΦ, προκειμένου να παρακολουθήσει δια ζώσης την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Μονακό για το Game 2 των playoffs.

Μάλιστα, ο Greek Freak αναμένεται να δει την αναμέτρηση μαζί με τον Νόβακ Τζόκοβιτς, ο οποίος το τελευταίο διάστημα είναι μόνιμος θαμώνας του ΣΕΦ για τα μεγάλα παιχνίδια του Ολυμπιακού στην EuroLeague.

Υπενθυμίζεται, ότι ο Έλληνας σταρ του NBA έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του τη φετινή σεζόν με τους Μιλγουόκι Μπακς και τις τελευταίες ημέρες βρίσκεται στην Ελλάδα με την οικογένειά του, απολαμβάνοντας ωραίες μπασκετικές στιγμές.

Στο Αλεξάνδρειο, οι φίλοι του Άρη του επεφύλαξαν μία εντυπωσιακή υποδοχή, ενώ κάτι ανάλογο αναμένεται να γίνει και στο ΣΕΦ από αυτούς του Ολυμπιακού.

 

