ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Φαβορί ο Ιραόλα για την τεχνική ηγεσία, αν φύγει ο Κάρικ

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στοχεύει τον Άντονι Ιραόλα για τη θέση του προπονητή, αν δεν παραμείνει ο Κάρικ, σύμφωνα με την Telegraph.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ διανύει μια πάρα πολύ καλή πορεία στην Premier League και βρίσκεται στην τρίτη θέση με 61 βαθμούς, με τέσσερις αγωνιστικές να απομένουν για το φινάλε της σεζόν.

Ο Μάικλ Κάρικ από τη στγιμή που ανέλαβε την τεχνική ηγεσία και αντικατέστησε τον Ρούμπεν Αμορίμ διατηρεί τους Κόκκινους Διάβολους σε ανοδική πορεία και τους οδηγεί στο Champions League.

Η διοίκηση της ομάδας επιθυμεί να διατηρήσει τον Άγγλο τεχνικό στο τιμόνι της ομάδας, όμως εξετάζει και άλλα ονόματα προκειμένου να παρουσιαστεί έτοιμη όταν ξεκινήσει η προετοιμασία της ερχόμενης σεζόν.

Σύμφωνα με την Telegraph, φαβορί για αντικαταστάτης του Μάικλ Κάρικ είναι ο Άντονι Ιραόλα, ο οποίος θα αποχωρήσει από τον πάγκο της Μπόρνμουθ στο τέλος της σεζόν.

Το όνομα του Βάσκου τεχνικού έχει ακουστεί και για την Τσέλσι που βρίσκεται επίσης σε αναζήτηση του επόμενου προπονητή. Οι δύο ομάδες θα συζητήσουν με αρκετούς πιθανούς αντικαταστάτες.

 

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ο Γιάννης Αντεντοκούνμπο στο ΣΕΦ για το Ολυμπιακός – Μονακό

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

ΦΩΤΟ: Τρελά πανηγύρια από τους Παφίτες!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Δεν... ανησυχεί στο τέρμα

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Τα σάρωσαν όλα οι νέοι της Πάφου!

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Αυτά είναι τα μέτρα για το παιχνίδι Ομόνοια - Άρης

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Φίλος της Φλουμινένσε έμαθε ότι θα γίνει μπαμπάς με τον πιο γλυκό τρόπο μέσα στο «Μαρακανά»!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ανατροπή με τον τελικό κυπέλλου

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Φαβορί ο Ιραόλα για την τεχνική ηγεσία, αν φύγει ο Κάρικ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Καλή ευκαιρία για αξιολόγηση

ΑΕΛ

|

Category image

«Ο Τονάλι θέλει να μείνει Αγγλία με τις Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Άρσεναλ να μονομαχούν για χάρη του»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πλησιάζει το τέλος της καριέρας του Ρονάλντο!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η... επιτυχία να φανεί από την αρχή

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Πρώτα… καθαρό μυαλό για το φινάλε της σεζόν κι έπειτα το νέο συμβόλαιο για τον Έντσο!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Σε διαπραγματεύσεις με τον Γιούρτσεβεν η Φενέρ»

EUROLEAGUE

|

Category image

Γιόρτασε τα 20ά του γενέθλια στο «Ηλίας Πούλλος»

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη