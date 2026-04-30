Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Φαβορί ο Ιραόλα για την τεχνική ηγεσία, αν φύγει ο Κάρικ

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ διανύει μια πάρα πολύ καλή πορεία στην Premier League και βρίσκεται στην τρίτη θέση με 61 βαθμούς, με τέσσερις αγωνιστικές να απομένουν για το φινάλε της σεζόν.

Ο Μάικλ Κάρικ από τη στγιμή που ανέλαβε την τεχνική ηγεσία και αντικατέστησε τον Ρούμπεν Αμορίμ διατηρεί τους Κόκκινους Διάβολους σε ανοδική πορεία και τους οδηγεί στο Champions League.

Η διοίκηση της ομάδας επιθυμεί να διατηρήσει τον Άγγλο τεχνικό στο τιμόνι της ομάδας, όμως εξετάζει και άλλα ονόματα προκειμένου να παρουσιαστεί έτοιμη όταν ξεκινήσει η προετοιμασία της ερχόμενης σεζόν.

Σύμφωνα με την Telegraph, φαβορί για αντικαταστάτης του Μάικλ Κάρικ είναι ο Άντονι Ιραόλα, ο οποίος θα αποχωρήσει από τον πάγκο της Μπόρνμουθ στο τέλος της σεζόν.

Το όνομα του Βάσκου τεχνικού έχει ακουστεί και για την Τσέλσι που βρίσκεται επίσης σε αναζήτηση του επόμενου προπονητή. Οι δύο ομάδες θα συζητήσουν με αρκετούς πιθανούς αντικαταστάτες.