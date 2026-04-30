Φίλος της Φλουμινένσε έμαθε ότι θα γίνει μπαμπάς με τον πιο γλυκό τρόπο μέσα στο «Μαρακανά»!

Φίλαθλος της Φλουμινένσε έμαθε με τον πιο γλυκό τρόπο πως θα γίνει πατέρας μέσα στο «Μαρακανά», με τον βραζιλιάνικο σύλλογο να εύχεται τα καλύτερα στο ζεύγος!

Μια πολύ όμορφη και γλυκιά ιστορία θα έχει να διηγείται τα επόμενα χρόνια στο παιδί της ένα ζεύγος από τη Βραζιλία.

Συγκεκριμένα, μια φίλαθλος της Φλουμινένσε βρήκε έναν ευφάνταστο, όσο και εντυπωσιακό τρόπο για να επικοινωνήσει στον σύντροφό της ότι είναι έγκυος, επιλέγοντας να κάνει την αποκάλυψη μέσα στο «Μαρακανά»!

Οι δυο τους βρέθηκαν στις εξέδρες του γηπέδου για να παρακολουθήσουν το τελευταίο παιχνίδι της «Φλα» με αντίπαλο την Τσαπεκοένσε - νίκη με σκορ 2-1 για τους γηπεδούχους - όταν και στήθηκαν για να φωτογραφηθούν με φόντο τον αγωνιστικό χώρο.

Εκείνη την ώρα, η κοπέλα έβγαλε από την τσάντα της μια παιδική φανέλα του συλλόγου, με τον σύντροφό της να «πιάνει» το μήνυμα και να ξεσπά σε δάκρυα χαράς!

Το εν λόγω σκηνικό δημοσίευσε η Φλουμινένσε στα social media που διατηρεί, στέλνοντας τις θερμότερες ευχές της στο ζεύγος!

 

