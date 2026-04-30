Δεν... ανησυχεί στο τέρμα

Η αλήθεια είναι πως ο Κωνσταντίνος Παναγή ανταποκρίθηκε, όσο ήταν κάτω από τα δοκάρια, πριν την έλευση του Γιάκομπ Κάρλστρομ.

Ο Νορβηγός τερματοφύλακας αποκτήθηκε τον Ιανουάριο και το συμβόλαιό του είναι μέχρι το τέλος Μαΐου του 2027. Και είναι ένας πορτιέρο που εμπνέει εμπιστοσύνη και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι σε πέντε από τα δεκατρία ματς που έπαιξε κράτησε το μηδέν, ενώ σε κάποια άλλα, που ήρθε η νίκη και δέχθηκε γκολ, ήταν καθοριστικός.

Και νοουμένου πως η Ανόρθωση έχει διπλό εμπάργκο, δεν ανησυχεί για το δίδυμο κάτω από τα δοκάρια, με τους ιθύνοντες να επικεντρώνονται στη στελέχωση στις άλλες θέσεις. Και θα γίνει με ιδιάζουσες συνθήκες, σε ένα ακόμη δύσκολο καλοκαίρι.

Όσον αφορά το αγωνιστικό, η Ανόρθωση θέλει να συνεχίσει τη νικηφόρο πορεία και στη σαββατιάτικη αναμέτρηση με την Ένωση στο «Αντώνης Παπαδόπουλος».