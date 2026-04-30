ΑΕΚ: Ο αγώνας δρόμου του Νάναλι για να είναι πανέτοιμος στο Final Four

Ο Τζέιμς Νάναλι θα φορτσάρει για να είναι στη διάθεση του Ντράγκαν Σάκοτα στο Final Four του BCL.

Εδώ και λίγες μέρες, μετά το ματς με τον Ολυμπιακό, η ΑΕΚ που έκανε και τη φοβερή φωτογράφιση της στο Καλλιμάρμαρο, έχει στρέψει την προσοχή της στη μεγάλη πρόκληση του Final Four του BCL στη Μπανταλόνα.

Η Ένωση θα κοντραριστεί στις 7 Μάη με τη Μάλαγα στον ημιτελικό και στόχος είναι να μπει πάνοπλη σε αυτή τη μάχη για να βρεθεί στον τελικό της διοργάνωσης και να ψάξει το 4ο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας της.

Στις 27 Απρίλη ο Τζέιμς Νάναλι που δεν αγωνίστηκε απέναντι στους ερυθρόλευκους ακολούθησε πρόγραμμα αποκατάστασης. Ο Αμερικανός περιφερειακός ταλαιπωρείται από διάστρεμμα στην αριστερή ποδοκνημική.

Θα πατήσει... γκάζι ο Νάναλι

Κομβικός στα σχέδια του Ντράγκαν Σάκοτα. Πολύ έμπειρος και ποιοτικός παίκτης με την ικανότητα να νικά τους αντιπάλους του στο ένας εναντίον ενός, ενώ μπορεί να δημιουργήσει για τους συμπαίκτες του όποτε χρειστεί.

Θα γίνει αγώνας δρόμου για να είναι πανέτοιμος για το Final Four του ΒCL και όπως όλα δείχνουν, θα καταφέρει να ενισχύσει την προσπάθεια της ομάδας του. Οι άνθρωποι της Βασίλισσας και το ιατρικό επιτελείο έχουν στρέψει την προσοχή τους πάνω του για να είναι έτοιμος ενόψει της μάχης με τους Ανδαλουσιάνους.

Τις επόμενες μέρες θα.. πατήσει το γκάζι για να είναι κανονικά στη διάθεση του προπονητή του κόντρα στη Μάλαγα. Άλλωστε και ο ίδιος δεν πρόκειται να χάσει το ματς της σεζόν, ζει και αναπνέει για τέτοιες αναμετρήσεις και για αυτό τον λόγο ήρθε στην ΑΕΚ. Για να τη βοηθήσει στα μεγαλύτερα ματς της σεζόν.

