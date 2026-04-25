BAΘΜΟΛΟΓΙΑ: Δεν παίρνει (ακόμα) πρωτάθλημα η Ομόνοια

Μετά τη νίκη της ΑΕΚ επί του Άρη, στον αγώνα που άνοιξε την αυλαία της 5ης αγωνιστικής της β’ φάσης της Cyprus League by Stoiximan, το παιχνίδι της Ομόνοιας κόντρα στον Απόλλωνα στη Λεμεσό, δεν έχει χαρακτήρα τίτλου…

Γι’ αυτή την αγωνιστική τουλάχιστον, αφού οι πράσινοι παραμένουν το απόλυτο αφεντικό, όμως η εξασφάλιση του τίτλου δεν μπορεί βαθμολογικά να επιτευχθεί στον μισό δρόμο των πλέι οφ.

Όπως και να έχει η Ομόνοια πάλι στοχεύει στο διπλό ώστε να απομακρυνθεί κι άλλο από τον αντίπαλό της, αλλά και παράλληλα να επαναφέρει τη διαφορά από την ΑΕΚ στους 13.

Όσον αφορά στην ομάδα της Λάρνακας, κρατιέται κι αυτή την αγωνιστική στο δεύτερο σκαλοπάτι και περιμένει το παιχνίδι της Κυριακής για να δει τη διαφορά της από την πρώτη θέση, αλλά και την τρίτη.

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Σάββατο, 25/04

ΑΕΚ – Άρης 2-0

Κυριακή, 26/04

17:00 ΑΠΟΕΛ - Πάφος FC

19:00 Απόλλων – Ομόνοια

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ 6η αγων.): Ομόνοια-Άρης (02/05, 19:00), ΑΠΟΕΛ-ΑΕΚ (03/05, 17:00), Απόλλων-Πάφος FC (03/05, 19:00)