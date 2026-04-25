Άλλαξε… τροπάριο στα κόρνερ, νίκησε και ξέφυγε προσωρινά η Άρσεναλ!

Με εκτέλεση κόρνερ που δεν είχε δοκιμάσει ποτέ ξανά τη φετινή σεζόν, η Άρσεναλ νίκησε 1-0 τη Νιούκαστλ στο «Έμιρεϊτς» και τουλάχιστον προσωρινά ξαναφεύγει στο +3 από τη Μάντσεστερ Σίτι.

Η αλήθεια είναι πως το αίσθημα που άφησε αυτή η νίκη για την Άρσεναλ ήταν τέτοιο ανακούφισης και σκέψεων, από τη στιγμή που η ομάδα του Λονδίνου δείχνει να ζορίζεται φοβερά το τελευταίο διάστημα και να δέχεται και συνεχή «χτυπήματα» με προβλήματα τραυματισμών.

Το 1-0 ήρθε για το +3 από τη Σίτι και την επαναφορά στη μοναξιά της κορυφής όσο οι «πολίτες» περνούσαν στον τελικό του Κυπέλλου, αλλά σίγουρα στο μυαλό των «κανονιέρηδων» υπήρχε και ο προσεχής ημιτελικός του Champions League με την Ατλέτικο.

Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης ήρθε στο 9ο λεπτό, όταν ο Έντεγκααρντ για πρώτη φορά φέτος εκτέλεσε κόρνερ χαμηλά, με την κομπίνα να είναι τέτοια ώστε η μπάλα να πάει στον Χάβερτς, αυτός να τραβήξει πάνω του μαρκάρισμα και ο Έζε από απόσταση όντας ελεύθερος ν’ απειλήσει την εστία. Αυτό έγινε και ήρθε το 1-0 για το σύνολο του Αρτέτα.

Τόσο ο δημιουργός, όσο και ο σκόρερ του τέρματος αποχώρησαν με προβλήματα τραυματισμών, η άμυνα της Άρσεναλ δέχθηκε πίεση στο δεύτερο ημίχρονο, μετρούσε κάθε δευτερόλεπτο μέχρι το φινάλε και τελικά το σφύριγμα της λήξης έφερε ανακούφιση στο «Έμιρεϊτς» και προσωρινό +3 στην κορυφή.

