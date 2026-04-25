Για 5η φορά πρωταθλήτρια στο Χάντμπολ Allwyn Γυναικών η Ε.Ν. Αθηένου

Η Ε.Ν. Αθηένου κερδίζοντας και τον τρίτο τελικό κόντρα στα CyView Λατσιά, συμπλήρωσε τις τρεις απαιτούμενες νίκες και στέφθηκε πρωταθλήτρια για τη σεζόν 2025-26 στο πρωτάθλημα Allwyn Γυναικών στο Χάντμπολ.

Για το συγκρότημα του Κωνσταντίνου Κωνσταντίνου, επιστρέφοντας στις κατακτήσεις πρωταθλήματος μετά από τρία χρόνια, είναι το πέμπτο τρόπαιο στον θεσμό. Προηγουμένως είχε πάρει τον τίτλο τις περιόδους 2013-14, 2017-18, 2021-22 και 2022-23.

Η ομάδα της Αθηένου στον σημερινό (25/04) τελικό στην Αθηένου επικράτησε με 29-21 (ημίχρονο 14-9) του συγκροτήματος των Λατσιών κι έκανε το 3-0 στη σειρά, αφού προηγουμένως είχε επικρατήσει 24-21 στον πρώτο αγώνα που έγινε στην έδρα της και με 33-24 στο δεύτερο.

Πρώτη σκόρερ και στον τελευταίο αγώνα της σειράς ήταν η Μάγδα Παπά των γηπεδούχων με 11 τέρματα, ενώ επτά από τους φιλοξενούμενους σημείωσε η Αλεξάνδρα Κωνσταντινίδου.

Αυτή ήταν η πέντε σερί νίκη για την Ε.Ν. Αθηένου κόντρα στην βασική ανταγωνίστριά της, καθώς πέραν των τριών τελικών είχαν προηγηθεί και οι δυο νίκες στη β’ φάση της διοργάνωσης. Στην α’ φάση τα CyView Λατσιά είχαν πάρει το πρώτο ντέρμπι της χρονιάς, ενώ το δεύτερο είχε λήξει ισόπαλο. Σε αυτά τα δυο παιχνίδια είχε και τις μοναδικές απώλειες στην τρέχουσα περίοδο (19 αγώνες) η πρωταθλήτρια.