Τριάρα και φουλ για το 14ο πρωτάθλημα η Παρί

Η Παρί Σεν Ζερμέν κέρδισε με 3-0 στην έδρα της Ανζέ και έκανε ακόμη ένα βήμα για την κατάκτηση του τίτλου στη Ligue 1.

Πάει γι' άλλο ένα! Η Παρί Σεν Ζερμέν έβαλε τρία (3-0) στην Ανζέ εκτός έδρας, έφτασε τους 69 βαθμούς, βρίσκεται στο +6 από τη δεύτερη Λανς και είναι το απόλυτο φαβορί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος Γαλλίας, τέσσερις... στροφές πριν το φινάλε.

Στο πρώτο ημίχρονο οι Παριζιάνοι προηγήθηκαν με τον Λι Κανγκ-Ιν στο έβδομο λεπτό του παιχνιδιού. Στο 22ο λεπτό, ο Σμπαι ισοφάρισε για τους γηπεδούχους αλλά το γκολ ακυρώθηκε ως οφσάιντ, έπειτα από υπόδειξη του VAR. Στο 39' ο Μαγιουλού έκανε το 2-0 για τους πρωτευουσιάνους, οι οποίοι πήγαν στα αποδυτήρια με... μαξιλαράκι ασφαλείας.

Στο δεύτερο μέρος, οι δύο προπονητές έκαναν αρκετές αλλαγές σε πρόσωπα και τακτική, με τους φιλοξενούμενους να φτάνουν και σε τρίτο γκολ στο 52' με τον Μπεράλντο, μετά από ασίστ του Λι Κανγκ-Ιν. Στο 74ο λεπτό η ομάδα του Λουίς Ενρίκε έμεινε με παίκτη λιγότερο, εξαιτίας της αποβολής του Γκονζάλο Ράμος με δεύτερη κίτρινη κάρτα.

Το τελικό 3-0 στέλνει την ομάδα της «Πόλης του Φωτός» ακόμα πιο κοντά στο 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της. Στην 13η θέση με 34 βαθμούς παρέμεινε η Ανζέ.

Λιόν - Οσέρ 3-2

Οι Λιονέ επικράτησαν 3-2, ανέβηκαν στην τρίτη θέση που οδηγεί στα... αστέρια και βύθισαν κι άλλο την Οσέρ. Οι γηπεδούχοι έχουν 57 βαθμούς και προσπέρασαν τη Λιλ, που έχει αγώνα λιγότερο. Δέκατη-έκτη με 25 βαθμούς η Οσέρ, στο -4 από τη σωτηρία της, τρεις αγώνες πριν το φινάλε της Ligue 1. Ο Γιάρεμτσουκ πέτυχε δύο γκολ για την Ολιμπίκ (19', 71') και ο Τολισό το τρίτο για την ομάδα του Φονσέκα στο 66'. Ο Ντιομαντέ είχε ισοφαρίσει σε 1-1 για την Οσέρ στο 35ο λεπτό και ο Όκο στο 88' διαμόρφωσε το τελικό 3-2.

