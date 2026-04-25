Διπλό... Champions League για Χόφενχαϊμ

Μεγάλο βήμα για την κατάκτηση ενός εισιτηρίου για το επόμενο Champions League έκανε το βράδυ του Σαββάτου (25/04) η Χόφενχαϊμ!

Η ομάδα του Ίζλερ πανηγύρισε σημαντικότατο διπλό στην έδρα του Αμβούργου, επικρατώντας με σκορ 2-1 για την 31η αγωνιστική της Bundesliga χάρη στα τέρματα των Ασλάνι και Λέμπερλ στο 18ο και 45ο λεπτό.

Ένα τρίποντο που έφερε τη Χόφενχαϊμ στην 4η θέση του βαθμολογικού πίνακα με 57 βαθμούς και στο +1 από την πέμπτη θέση, διεκδικώντας πλέον με αξιώσεις το καλό ευρωπαϊκό εισιτήριο.

