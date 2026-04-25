Εφτάψυχη Σίτι, με ανατροπή στον τελικό του FA Cup!

Εφτάψυχη Μάντσεστερ Σίτι, βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο κόντρα στην αξιόμαχη Σαουθάμπτον, αλλά τελικά κατάφερε να πάρει την πρόκριση στον τελικό του FA Cup!

Η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιολα είδε την αντίπαλό της, η οποία αγωνίζεται στην Championship, να προηγείται με γκολ που έβαλε στο 79' κόντρα στη ροή του αγώνα, όμως τελικά πρόλαβε να κάνει την ανατροπή με δύο δικά της γκολ στο 83' και στο 87', για να πάρει τη νίκη με 2-1 και να πανηγυρίσει την πρόκριση στον τελικό, εκεί όπου θα συναντηθεί με τη νικήτρια του ζευγαριού Τσέλσι-Λιντς (26/4, 17:00).

Έτσι, η Σίτι θα βρεθεί σε τελικό του Κυπέλλου Αγγλίας για τέταρτη συνεχόμενη σεζόν, στην προσπάθειά της να κατακτήσει το τρόπαιο για 8η φορά στην ιστορία της, ενώ η Σαουθάμπτον έχασε την ευκαιρία να βρεθεί σε τελικό για πρώτη φορά από το 2003.

Ο ημιτελικός ξεκίνησε με τη Σίτι να έχει πάρει την πρωτοβουλία των κινήσεων από τα πρώτα λεπτά, αλλά με τη Σαουθάμπτον να βρίσκει δίχτυα στο 12’, αλλά με το γκολ να ακυρώνεται για οφσάιντ. Η ομάδα του Γκουαρδιόλα είχε πολύ μεγάλα ποσοστά κατοχής της μπάλας, χωρίς όμως να μπορεί να φτιάξει μεγάλες ευκαιρίες για γκολ μέχρι το 35’, όταν ο Μαρμούς δεν μπόρεσε να νικήσει τον Πέρετζ, από πολύ πλεονεκτική θέση.

Η Σίτι κυριάρχησε ακόμα περισσότερο στο δεύτερο ημίχρονο, με τους ποδοσφαιριστές της να κυκλοφορούν συνεχώς την μπάλα γύρω από τη μεγάλη περιοχή της αντιπάλου τους. Παρ' όλα αυτά, ήταν η Σαουθάμπτον εκείνη που άνοιξε το σκορ στο 79ο λεπτό, όταν μετά από μια γρήγορη αντεπίθεση, ο Αζάζ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με υπέροχο φαλτσαριστό πλασέ!

Ωστόσο, η Σίτι δεν είχε πει την τελευταία της λέξη, αφού αρχικά ισοφάρισε στο 82’ με ένα μακρινό σουτ του Ντοκού, ενώ η ανατροπή ήρθε στο 88’, όταν ο Νίκο βρήκε χώρο και εξαπέλυσε μια άπιαστη βολίδα, για να διαμορφώσει το τελικό 2-1 και να χαρίσει την πρόκριση στην ομάδα του!

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Κόντης: «Πανάξιοι Κυπελλούχοι, περήφανος για τους παίκτες και τον λαό της Κρήτης - Έπρεπε να δώσω κάτι πίσω»

Ελλάδα

|

Category image

Οι πιθανοί αντίπαλοι του ΟΦΗ στα playoffs του Europa League

Ελλάδα

|

Category image

Το κύπελλο στέλνει τον ΟΦΗ σε League Phase, τελείωσαν πρόωρα τα πλέι οφ 5-8

Ελλάδα

|

Category image

Κυπελλούχος Ελλάδας μετά από 39 χρόνια ο ΟΦΗ!

Ελλάδα

|

Category image

Νέο σκάνδαλο στην Ιταλία: Ο υπεύθυνος ορισμών διαιτητών ερευνάται για εύνοια υπέρ της Ίντερ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τριάρα και φουλ για το 14ο πρωτάθλημα η Παρί

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διπλό... Champions League για Χόφενχαϊμ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο ΟΦΗ έφερε τούμπα τον τελικό με τον Νους, στα κάγκελα η μητέρα του!

Ελλάδα

|

Category image

Με ένα απρόοπτο η αποστολή της Ομόνοιας για Λεμεσό

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Άλλαξε… τροπάριο στα κόρνερ, νίκησε και ξέφυγε προσωρινά η Άρσεναλ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Εφτάψυχη Σίτι, με ανατροπή στον τελικό του FA Cup!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ροθάδα: «Μας βελτίωσαν οι αλλαγές»

ΑΕΚ

|

Category image

Η Ρόμα ξεπέρασε τους… τριγμούς και συνεχίζει να καταδιώκει την 4άδα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τέλος για Καπαρτή – «Ολοκληρώνεται ένα παιδικό, ρομαντικό και αγνό όνειρο…»

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Λιάσος: «Δύο φάσεις καθοριστικές... έρχονται ξένοι και πρέπει να είναι καλύτεροι από τους Κύπριους»

ΑΡΗΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη