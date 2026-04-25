Εφτάψυχη Σίτι, με ανατροπή στον τελικό του FA Cup!

Εφτάψυχη Μάντσεστερ Σίτι, βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο κόντρα στην αξιόμαχη Σαουθάμπτον, αλλά τελικά κατάφερε να πάρει την πρόκριση στον τελικό του FA Cup!

Η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιολα είδε την αντίπαλό της, η οποία αγωνίζεται στην Championship, να προηγείται με γκολ που έβαλε στο 79' κόντρα στη ροή του αγώνα, όμως τελικά πρόλαβε να κάνει την ανατροπή με δύο δικά της γκολ στο 83' και στο 87', για να πάρει τη νίκη με 2-1 και να πανηγυρίσει την πρόκριση στον τελικό, εκεί όπου θα συναντηθεί με τη νικήτρια του ζευγαριού Τσέλσι-Λιντς (26/4, 17:00).

Έτσι, η Σίτι θα βρεθεί σε τελικό του Κυπέλλου Αγγλίας για τέταρτη συνεχόμενη σεζόν, στην προσπάθειά της να κατακτήσει το τρόπαιο για 8η φορά στην ιστορία της, ενώ η Σαουθάμπτον έχασε την ευκαιρία να βρεθεί σε τελικό για πρώτη φορά από το 2003.

Ο ημιτελικός ξεκίνησε με τη Σίτι να έχει πάρει την πρωτοβουλία των κινήσεων από τα πρώτα λεπτά, αλλά με τη Σαουθάμπτον να βρίσκει δίχτυα στο 12’, αλλά με το γκολ να ακυρώνεται για οφσάιντ. Η ομάδα του Γκουαρδιόλα είχε πολύ μεγάλα ποσοστά κατοχής της μπάλας, χωρίς όμως να μπορεί να φτιάξει μεγάλες ευκαιρίες για γκολ μέχρι το 35’, όταν ο Μαρμούς δεν μπόρεσε να νικήσει τον Πέρετζ, από πολύ πλεονεκτική θέση.

Η Σίτι κυριάρχησε ακόμα περισσότερο στο δεύτερο ημίχρονο, με τους ποδοσφαιριστές της να κυκλοφορούν συνεχώς την μπάλα γύρω από τη μεγάλη περιοχή της αντιπάλου τους. Παρ' όλα αυτά, ήταν η Σαουθάμπτον εκείνη που άνοιξε το σκορ στο 79ο λεπτό, όταν μετά από μια γρήγορη αντεπίθεση, ο Αζάζ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με υπέροχο φαλτσαριστό πλασέ!

Ωστόσο, η Σίτι δεν είχε πει την τελευταία της λέξη, αφού αρχικά ισοφάρισε στο 82’ με ένα μακρινό σουτ του Ντοκού, ενώ η ανατροπή ήρθε στο 88’, όταν ο Νίκο βρήκε χώρο και εξαπέλυσε μια άπιαστη βολίδα, για να διαμορφώσει το τελικό 2-1 και να χαρίσει την πρόκριση στην ομάδα του!

