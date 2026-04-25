Η ΑΕΚ πλησίασε (κι άλλο) την Ευρώπη κι ανέβαλε τη στέψη της Ομόνοιας!

Επιστροφή στις νίκες για την ΑΕΚ, η οποία επικράτησε με 2-0 του Άρη στο «ΑΕΚ Αρένα» για την 5η αγωνιστική των πλέι οφ, πλησίασε ακόμη περισσότερο στην εξασφάλιση ευρωπαϊκού εισιτηρίου και παράλληλα ανέβαλε τη... μαθηματική «στέψη» της Ομόνοιας ως πρωταθλήτρια.

Η ομάδα της Λάρνακας πέτυχε από ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο, αμφότερα με αμυντικούς της, με τον Μιλίτσεβιτς (34') να της δίνει το προβάδισμα και τον Γκαρθία (70') να διαμορφώνει το τελικό σκορ.

Οι Λαρνακείς, που πήραν τρίποντο μετά από τρεις αγώνες, έφτασαν έτσι τους 61 βαθμούς και, έχοντας αγώνα περισσότερο από τους διώκτες τους, βρέθηκαν στο +3 από τον τρίτο Απόλλωνα και στο +7 από την τέταρτη Πάφο, κάνοντας έτσι αποφασιστικό βήμα για κατάληψη θέσης στην τριάδα που εγγυάται ευρωπαϊκό εισιτήριο (ενώ πηγε και στο +13 από Άρη και ΑΠΟΕΛ).

Ταυτόχρονα η ΑΕΚ μείωσε στο -10 από την Ομόνοια στερώντας της την πιθανότητα να κατακτήσει το πρωτάθλημα το βράδυ της Κυριακής (κάτι που θα γινόταν αν οι κιτρινοπράσινοι δεν κέρδιζε και το τριφύλλι επικρατούσε του Απόλλωνα).

Ο Άρης, από την άλλη, δεν μπόρεσε να δώσει συνέχεια στις επιτυχίες μετά τη νίκη επί του Απόλλωνα (που ήταν η πρώτη του στα πλέι οφ) και, καθώς διατηρήθηκε στους 48 βαθμούς, παρέμεινε (με αγώνα περισσότερο μάλιστα) στο -6 από την Πάφο και την τέταρτη θέση που ενδέχεται να οδηγήσει στην Ευρώπη.

Ο αγώνας

To πρώτο ημίχρονο ήταν αρκετά μοιρασμένο, με τις δύο ομάδες να έχουν ίσο αριθμό τελικών ευκαιριών (4). Παρότι ο Άρης ήταν κάπως πιο απειλητικός κι είχε πιο ξεκάθαρες ευκαιρίες, η ομάδα που βρήκε δίχτυα ήταν η ΑΕΚ, που άνοιξε το σκορ στο 34' με κεφαλιά του Μιλίτσεβιτς μετά από εκτέλεση κόρνερ του Λέδες (οι Λεμεσιανοί διαμαρτυρήθηκαν για φάουλ του σκόρερ στον Γκόλντσον αλλά ο VAR δεν εντόπισε κάτι μεμπτό). Μοντνόρ (14') και Εφαγκέ (44') είχαν τις μεγαλύτερες φάσεις για τον Άρη, με τον πρώτο να νικάται από τον Αλομέροβιτς και τον δεύτερο να αστοχεί.

Ο Άρης μπήκε στην επανάληψη με σκοπό να ψάξει την ισοφάριση αλλά πέραν ενός άστοχου σουτ του Εφαγκέ (60') δεν κατάφερε να απειλήσει την ΑΕΚ, η οποία μάλιστα αφότου «άγγιξε» σε δύο περιπτώσεις το 2-0 (τα σουτ των Μπάγιτς στο 62' και Καρδέρο στο 67' αποκρούστηκαν από τον Βανά), εντέλει διπλασίασε τα γκολ της στο 70ό λεπτό με πλασέ του Γκαρθία μετά από κάθετη του Πονς. Οι γηπεδούχοι μάλιστα απείλησαν με τρίτο γκολ με τον Μουντραζίγια (83'), την ώρα που ο Άρης δεν μπόρεσε να γίνει επικίνδυνος με αποτέλεσμα η ΑΕΚ να κρατήσει άνετα το υπέρ της σκορ.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης

Τέλος αγώνα

-Τέσσερα λεπτά οι καθυστερήσεις.

84' Έργας και Κοκόριν στη θέση των Κορέια και Εφαγκέ.

83' Απειλεί με Μουντραζίγια η ΑΕΚ, έσωσε ο Βανά.

82' Ο Γκουρφίνκελ αντικαθιστά τον Γκαρθία.

72' Νίκολιτς αντί του Χαραλάμπους.

70' ΓΚΟΛ, 2-0 η ΑΕΚ με τον Γκαρθία! Με πλασέ μετά από ωραία ασίστ του Πονς.

67' Μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ με δυνατό σουτ του Καρδέρο που αποκρούστηκε από τον Βανά!

63' Πονς, Ναούμ και Καρδέρο στις θέσεις των Ιβάνοβιτς, Χάμπου και Μπάγιτς.

62' Μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ, μετά από λάθος στην άμυνα του Άρη η μπάλα κατέληξε στον Μπάγιτς που δεν μπόρεσε να νικήσει τον Βανά.

60' Σουτ του Εφαγκέ από το ύψος της περιοχής, λίγο πάνω από τα δοκάρια.

58' Κίτρινη κάρτα στον Μπάγιτς.

54' Αναγκαστική αλλαγή για την ΑΕΚ, Μιραμόν στη θέση του Ροντέν.

53' Σεμέδο αντί Μακόσλαντ.

46' Ο Γκομίς παίρνει τη θέση του Παζέ.

Δεύτερο ημίχρονο

44' Πλησιάζει στο γκολ με Εφαγκέ ο Άρης, μόλις έξω το πλασέ του.

38' Κίτρινη κάρτα στον Παζέ.

-Διαμαρτυρίες από πλευράς Άρη για φάουλ του σκόρερ στον Γκόλντσον. Επικυρώνει το γκολ του VAR.

34' ΓΚΟΛ, 1-0 η ΑΕΚ! Με κεφαλιά του Μιλίτσεβιτς μετά από εκτέλεση κόρνερ του Λέδες.

27' Κεφαλιά του Μουντραζίγια, μαζεύει εύκολα ο Βανά.

23' Σκοράρει με κεφαλιά ο Εφαγκέ αλλά το γκολ ακυρώνεται με υπόδειξη οφσάιντ. Επικυρώνεται η απόφαση από το VAR.

16' Απειλεί και η ΑΕΚ με σουτ του Ρόντεν, πέφτει και μαζεύει ο Βανά!

14' Δεύτερη καλή φάση για τον Άρη με κεφαλιά του Μοντνόρ, εντυπωσιακή απόκρουση του Αλομέροβιτς σε κόρνερ.

7' Πρώτη ευκαιρία στον αγώνα με κεφαλιά του Μοντνόρ, έξω.

-Ξεκίνησε ο αγώνας

ΑΕΚ: Aλομέροβιτς, Γκαρθία (82' Γκουρφίνκελ), Ρομπέρζ, Εκπολό, Κυριάκου (63' Πονς), Μιλίτσεβιτς, Λέδες, Ροντέν (54' Μιραμόν), Ιβάνοβιτς (63' Σουάρεθ), Μπάγιτς (63' Ναούμ), Μουντραζίγια

ΑΡΗΣ: Βανά Άλβες, Γκόλντσον, Κορέια (84' Έργας), Σανέ, Γιαγκό, Κάστανος, Μακόσλαντ (53' Σεμέδο), Παζέ (46' Γκομίς), Μοντνόρ, Χάμπος (72' Νίκολιτς), Εφαγκέ (84' Κοκόριν).

ΣΚΟΡΕΡ: 34' Μιλίτσεβιτς, 70' Γκαρθία / -

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 58' Μπάγιτς, 61' Ροθάδα (προπονητής) / 38' Παζέ, 63' Λουκά (προπονητής)

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Arnes Talic

Α' Βοηθός Διαιτητής: Σωκράτους Κυριάκος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Τουμάζου Ανδρέας

4ος Διαιτητής: Κωνσταντινίδης Αντώνης

VAR: Christopher Jager

AVAR: Εγγλέζου Νίκος

Παρατηρητής: Ιωάννου Μιχάλης