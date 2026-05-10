Πάει χωρίς τον Εμπαπέ η Ρεάλ στη Βαρκελώνη

Ο Κιλιάν Εμπαπέ δεν θα ενισχύσει την Ρεάλ Μαδρίτης στο αποψινό (10/5) clasico του ισπανικού ποδοσφαίρου, παρά το γεγονός ότι αποθεραπεύθηκε από τον τραυματισμό του στον οπίσθιο μηριαίο κι επέστρεψε αυτήν την εβδομάδα στις προπονήσεις των Μαδριλένων.

Ο αρχηγός της εθνικής Γαλλίας, έμεινε εκτός αποστολής για το μεγάλο ντέρμπι, από τον Αλβαρο Αρμπελόα, αντίθετα με τον συμπατριώτη του, Ορελιέν Τσουαμενί, στον οποίο επεβλήθη πρόστιμο 500.000 ευρώ από τον σύλλογο, για τον βίαιο καβγά με τον Φεντερίκο Βαλβέρδε.