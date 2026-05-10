Απαλλαγμένη από άγχος αλλά ο στόχος είναι ίδιος

Στο… αφιλόξενο λόγω της έντονης παρουσίας των φίλων της Ομόνοιας, ΓΣΠ, ταξιδεύει το απόγευμα (18:00) η ΑΕΚ, ώστε να αναμετρηθεί με τους πράσινους για την 8η αγωνιστική. Η ομάδα της Λάρνακας έχει αποκλειστικά στραμμένη την προσοχή στα… δικά της και πως θα παρουσιαστεί αντάξια των προσδοκιών ώστε να κλειδώσει θετικό αποτέλεσμα.

Οι κιτρινοπράσινοι είναι απαλλαγμένοι από το άγχος της Ευρώπης, μιας και το εισιτήριο έχει εξασφαλιστεί, ωστόσο στους εναπομείναντες αγώνες θα επιχειρήσουν να δείξουν το καλό τους πρόσωπο για να κλείσουν θετικά μια κοπιαστική σεζόν.

Η ΑΕΚ θα κάνει… αργότερα τον απολογισμό της, αφού προέχουν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις. Ο Τσάβι Ρόκα δουλεύει αθόρυβα, ενώ με το τέλος της περιόδου θα παρθεί η απόφαση και για τον Ροθάδα. Μέχρι τότε, το 3Χ3 είναι το μοναδικό ζητούμενο για το γόητρο και την ψυχολογία της ομάδας.

Όσον αφορά στο αγωνιστικό, τα προβλήματα δεν λείπουν από την τεχνική ηγεσία της ομάδας. Εκτός είναι οι Εκπολό, Ροντέν, Χάιρο, Γκαρσία και Γκουρφίνγκελ. Μόνιμοι τραυματίες οι Ρούμπιο, Σαμπορίτ, Αμίν, Καμπρέρα και Τσακόν.