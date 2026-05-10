Χένινγκ Μπεργκ, ο άνθρωπός της..

Ο Νορβηγός έβγαλε ξανά στους δρόμους τους Ομονοιάτες.

Όπως έτσι και στο ποδόσφαιρο υπάρχουν σχέσεις που είναι προδιαγεγραμμένες να πετύχουν!

 Μια τέτοια σχέση είναι αυτή του Χένινγκ Μπεργκ με την Ομόνοια! Η περσινή επιστροφή του Νορβηγού στο τριφύλλι και η φετινή κατάκτηση του πρωταθλήματος, ήταν μια επιβεβαίωση αυτής της χημείας. Εκεί που η Ομόνοια ψαχνόταν επί 3,5 χρόνια να ξαναβρεί τον δρόμο προς την κορυφή, ο Μπεργκ επέστρεψε για να βάλει ξανά τα πράγματα στη θέση τους!

Ήταν ο άνθρωπος που έσπασε την ξηρασία 10 σεζόν, όταν το 2021 ξανά βγήκε στους δρόμους ο πράσινος λαός για να πανηγυρίσει το πρωτάθλημα. Ήταν ο άνθρωπος που έβαλε την Ομόνοια για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκούς ομίλους.

Και πέρσι επέστρεψε για να αποδείξει ότι η επιτυχία του 2021 δεν ήταν τυχαία, αλλά αποτέλεσμα μιας φιλοσοφίας που ταιριάζει γάντι στο τριφύλλι.

