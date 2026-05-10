Η Φόρεστ μπορεί να πανηγυρίσει, τρεις ημέρες μετά το «σοκ» από τη Βίλα, μια παραμονή στην κατηγορία!

Η Άστον Βίλα, με… πιλότο τον Έμερι, προσγείωσε απότομα τη Φόρεστ, και την άφησε εκτός τελικού του Europa League, όμως η σεζόν δεν έχει ολοκληρωθεί. Οι «κόκκινοι» πρέπει να τελειώσουν την δουλειά που ξεκίνησαν δύο μήνες πριν στην Premier League, με τον «Ρομπέν των δασών» Μόργκαν Γκιμπς – Γουάιτ να αναλαμβάνει προσωπικά την υπόθεση «σωτηρία».

Η ομάδα του Περέιρα υποδέχεται στο «Σίτι Γκράουντ» τη Νιούκαστλ του Έντι Χάου για την 36η στροφή του πρωταθλήματος και αν «συνεργαστεί» με την Άρσεναλ, τα τελευταία δύο ραντεβού της στο πρωτάθλημα, θα μετατραπούν σε παιχνίδια διαδικαστικού χαρακτήρα.

Η ευρωπαϊκή πορεία τελείωσε, η σεζόν όχι

Οι φίλοι των «κόκκινων» θα έχουν να θυμούνται αυτό το ευρωπαϊκό ταξίδι. Η Φόρεστ ταξίδεψε σε πολλά γήπεδα ανά τη γηραιά ήπειρο φέτος, όμως αποκλείστηκε στο… σπίτι της από την Άστον Βίλα του Ουνάι Έμερι. Μπορεί να μην έφτασε τελικά στον τελικό, είναι ωστόσο, ένα σημαντικό κατόρθωμα για μία ομάδα που μέχρι πριν από πέντε χρόνια αγωνιζόταν στη Championship.

Ο πιο σημαντικός στόχος της σεζόν για την ομάδα του Νότιγχαμ, όπως αυτή εξελίχθηκε, είναι η παραμονή στην Premier League. Το σύνολο του Περέιρα είχε μπλέξει για τα καλά σε μία μονομαχία τριών πολεμιστών για τη σωτηρία, αλλά με μία σειρά επτά αήττητων αγώνων στο πρωτάθλημα, έχει αποκτήσει ένα μαξιλαράκι ασφαλείας από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Μάλιστα, με τέσσερις νίκες και τρεις ισοπαλίες για συνολικά 15 βαθμούς από αυτά τα παιχνίδια, η Φόρεστ είναι η πιο φορμαρισμένη ομάδα ολόκληρης της Premier League, και το αντίκτυπο στην κατάταξη είναι ξεκάθαρο. Οι «κόκκινοι» των 42 πόντων, άνοιξαν τη διαφορά από τη 18η θέση και τη Γουέστ Χαμ στους έξι, και στους πέντε από τη 17η Τότεναμ.

Η «υπογραφή» του Γκιμπς – Γουάιτ στην αντεπίθεση της Φόρεστ

Βασικός συντελεστής της κατάστασης το τελευταίο δίμηνο είναι ο αρχηγός της ομάδας Μόργκαν Γκιμπς – Γουάιτ. Ο Άγγλος μεσοεπιθετικός έχει πραγματοποιήσει ένα καταπληκτικό δίμηνο στο πρωτάθλημα, πετυχαίνοντας έξι τέρματα και μοιράζοντας άλλα δύο, για ένα σύνολο οκτώ συμμετοχών σε γκολ σε επτά αναμετρήσεις. Οι έξι από αυτές ήρθαν τον περασμένο μήνα, πράγμα που του εξασφάλισε και το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη στην Premier League για τον Απρίλιο.

Ωστόσο, ο φρικιαστικός τραυματισμός του κόντρα στην Τσέλσι την περασμένη Δευτέρα, άφησε το σημάδι του και στο χορτάρι πέρα από το πρόσωπο του Άγγλου. Ο Γκιμπς – Γουάιτ δεν αγωνίστηκε την Πέμπτη με τους «βίλανς» στον ημιτελικό του Europa League, και όλοι αναρωτήθηκαν αν η Φόρεστ θα ήταν πιο ανταγωνιστική με αυτόν στον αγωνιστικό χώρο. Ο Περέιρα σίγουρα θα ελπίζει να έχει στη διάθεσή του τον αρχηγό του για το σημαντικό ματς με τη Νιούκαστλ.

Το σενάριο που σώζει από σήμερα τη Φόρεστ

Κάθε παιχνίδι είναι σημαντικό μέχρι να κολυμπάει σε ασφαλή νερά η Φόρεστ, όμως η 36η αγωνιστική δύναται να είναι αυτή που θα της δώσει το σωσίβιο που αναζητά. Και αυτό διότι υπάρχει ένα σενάριο που θέλει τους «κόκκινους» να εξασφαλίζουν την παραμονή τους από σήμερα! Αυτό προϋποθέτει ότι θα κερδίσουν τις «καρακάξες» βέβαια, που προέρχονται από μία νίκη στα τελευταία πέντε παιχνίδια.

Ποια είναι, λοιπόν, αυτή η εκδοχή που λαχταρούν οι άνθρωποι της Φόρεστ; Λίγο μετά τη λήξη της αναμέτρησης στο «Σίτι Γκράουντ», η Γουέστ Χαμ υποδέχεται την Άρσεναλ στο «Ολυμπιακό στάδιο του Λονδίνου». Αν τα «σφυριά» ηττηθούν από τους διεκδικητές του τίτλου «κανονιέρηδες», και οι «κόκκινοι» έχουν κάνει το χρέος τους, τότε τα μαθηματικά τάσσονται με το… Νότιγχαμ και η Premier League είναι εξασφαλισμένη και για την επόμενη χρονιά. Άλλωστε, το κίνητρο για την ομάδα του Αρτέτα είναι τεράστιο.

Η Άστον Βίλα μπορεί να έβαλε τέλος στο ευρωπαϊκό ταξίδι της Φόρεστ στο Europa League, όμως οι «κόκκινοι» εξακολουθούν να κρατούν την τύχη τους στα χέρια τους στην Premier League. Με τον Μόργκαν Γκιμπς – Γουάιτ να αποτελεί σημείο αναφοράς στην «αντεπίθεσή» τους το τελευταίο δίμηνο, η παραμονή μπορεί να εξασφαλισθεί σήμερα κιόλας.

