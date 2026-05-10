Έτοιμη να σηκώσει το 22ο σε μια φαντασμαγορική βραδιά

Έφτασε άλλη μια μέρα-γιορτή για την οικογένεια της Ομόνοιας. Μετά τη μαθηματική κατάκτηση της περασμένης αγωνιστικής και τα ξέφρενα πανηγύρια, οι πράσινοι ετοιμάζονται αφ’ ενός για το παιχνίδι με την ΑΕΚ και αφετέρου για την απονομή-φιέστα που θα ακολουθήσει.

Η διοίκηση του «τριφυλλιού» ετοίμασε μια φαντασμαγορική βραδιά ώστε να ευχαριστήσει τον κόσμο για την διαχρονική στήριξη και την κατάσταση του 22ου τροπαίου. Οι τέσσερις κατάμεστες κερκίδες θα αποθεώσουν παίκτες και τεχνικό επιτελείο, ενώ αργότερα θα ακολουθήσει καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Η αποκορύφωση θα είναι η απονομή του πρωταθλήματος, όπου οι αρχηγοί θα σηκώσουν στον ουρανό της Λευκωσίας τη κούπα. Μάλιστα, υπάρχει έντονη φημολογία για… εκπλήξεις από τον Παπασταύρου, όμως κρατά καλά τα χαρτιά του κλειστά!

Απ’ εκεί και πέρα, ο Μπεργκ έχει την προσοχή του πρώτο στο παιχνίδι και μετά στη γιορτή! Όπως και με την Πάφο, έτσι και σήμερα ζήτησε σοβαρότητα και πειθαρχία από τους παίκτες του για να φτάσουν σε άλλο ένα τρίποντο. Αναμένονται αλλαγές, όμως το ρόστερ έδειξε πως μπορεί να ανταπεξέλθει ακόμη και μετά από διαφοροποιήσεις στο αρχικό σχήμα. Όσον αφορά στο αγωνιστικό, δεν υπολογίζονται οι Παναγιώτου και Π.Αντρέου.