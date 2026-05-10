Πώς η ΑΕΚ μπορεί να στεφθεί απόψε πρωταθλήτρια - Το ιδανικό σενάριο για την «Ένωση»

Η δράση στη Stoiximan Super League συνεχίζεται με δύο σπουδαίες αναμετρήσεις για τα playoffs με φόντο την κατάκτηση του τίτλου. Η τέταρτη αγωνιστική των playoffs διεξάγεται την Κυριακή (10/05) και είναι πιθανό τα αποτελέσματά της να αναδείξουν πρωταθλήτρια!

Στις 19:30 στην Allwyn Arena η πρωτοπόρος ΑΕΚ φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό. Πριν από μία εβδομάδα στη Λεωφόρο η Ένωση δεν εκμεταλλεύτηκε το αριθμητικό πλεονέκτημα που είχε και έμεινε στο 0-0 με τους Πράσινους. Μπροστά στο κοινό της θα επιδιώξει την επιστροφή στις νίκες, αποτέλεσμα το οποίο υπό μία προϋπόθεση μπορεί να της δώσει το πρωτάθλημα.

Συγκεκριμένα, η Ένωση βρίσκεται στο +6 από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό, αυξάνοντας τη διαφορά της από τη δεύτερη θέση και το βράδυ της Κυριακής (10/5) μπορεί να στεφθεί πρωταθλήτρια Ελλάδας, δύο στροφές πριν το φινάλε των playoffs. Πώς θα γίνει αυτό; Αν η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς επικρατήσει των «πρασίνων» στη Νέα Φιλαδέλφεια και παράλληλα Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ αναδειχθούν ισόπαλοι, στο Φάληρο.

Με αυτά τα αποτελέσματα, η ΑΕΚ θα εκτοξευτεί στο +8 από τους διώκτες της, με δύο αγωνιστικές να απομένουν και ουσιαστικά θα έχει εξασφαλίσει και μαθηματικά το 14ο πρωτάθλημα στην ιστορία της.

Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής των playoffs:

ΑΕΚ - Παναθηναϊκός (10/5, 19:30)

Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ (10/5, 19:30)

