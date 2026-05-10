Το πρωτάθλημα και το ακριβό μάθημα της δόξας

Απολαύστε τη στιγμή, γιατί μπορεί να αργήσει ξανά!

Το ποδόσφαιρο είναι σκληρό. Είναι φευγαλέα χαρά. Είναι τόσο εφήμερο. Μια στιγμή είσαι εκεί, διαλύεις κάθε αντίπαλο, κυριαρχείς στο γήπεδο με την απόλυτη δύναμή σου, και την επόμενη παλεύεις να ξαναβρείς εκείνες τις μαγικές στιγμές που κάποτε βίωνες κάθε χρόνο! Λένε να απολαμβάνεις το ταξίδι όσο διαρκεί. Οι φίλοι  της Άρσεναλ ας απολαύσουν αυτό που ζουν. Σήμερα, θα έχουν μια ευκαιρία να έρθουν πιο κοντά στον τίτλο. Αυτόν που περιμένουν χρόνια… 

Όταν η Άρσεναλ κατέκτησε το τρίτο της πρωτάθλημα στην Premier League το 2003-04, με την «αήττητη» ομάδα του Αρσέν Βενγκέρ, λίγοι πίστευαν ότι θα χρειάζονταν άλλα 22 χρόνια για να βρεθούν τόσο κοντά σε έναν νέο τίτλο.

Η Λίβερπουλ πήρε 10 σε 15 σεζόν και έπειτα περίμενε σχεδόν 30 χρόνια για να ξαναγιορτάσει. Η απόλυτη κυρίαρχος στην Premier League η  Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ,  μετράει ήδη 13 χρόνια από τον τελευταίο της θρίαμβο. Και του χρόνου η Τσέλσι θα συμπληρώσει μια δεκαετία χωρίς στέμμα στην κορυφή της Αγγλίας.

Όλες αυτές οι ομάδες έζησαν εποχές απόλυτης κυριαρχίας. Διέλυσαν αντιπάλους, έπαιρναν τίτλους, κάποιες μάλιστα διαδοχικούς… Και μετά… σιωπή.

Το επόμενο πρωτάθλημα που θα κατακτήσει η Αρσεναλ, που λογικά θα είναι το φετινό με μια νίκη σήμερα επί της Γουέστ Χαμ, αφού έπειτα τα δύο τελευταία ματς θα είναι διαδικαστικά, θα γιορταστεί πολύ!

Η Μάντσεστερ Σίτι έκανε υπομονή 44 ολόκληρα χρόνια για να πανηγυρίσει και πάλι ένα πρωτάθλημα, και μεταξύ μας εάν δεν είχαν έρθει οι Άραβες δεν υπήρχε καμία περίπτωση να το είχε ζήσει. Στην εποχή του Πεπ έχει κερδίσει ένα σωρό τίτλους αλλά όποιος πιστεύει ότι της εγγυάται το μέλλον κι άλλα πρωταθλήματα, ας ρίξει μια ματιά στο τι γίνεται δεξιά και αριστερά., Η Λίβερπουλ κατέκτησε το περσινό πρωτάθλημα, ξόδεψε και σχεδόν μισό δισεκατομμύριο σε μεταγραφές, για να έχει φέτος μία πολύ χειρότερη ομάδα από εκείνη της εποχής του Μπρένταν Ρότζερς!

Δεν θα είναι απλώς ένας τίτλος για τον Αρτέτα και την Άρσεναλ. Θα είναι η επιβεβαίωση ότι η ιστορία μπορεί να γυρίσει ξανά, ότι η δόξα δεν χάθηκε για πάντα.

Γιατί στην Premier League τίποτα δεν είναι δεδομένο. Το επόμενο πρωτάθλημα δεν είναι ποτέ σίγουρο. Η «εγγύηση» του «αύριο" είναι μύθος. Και για μένα το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι να αρχίσεις να σκέφτεσαι την επόμενη σεζόν ενώ ακόμα ζεις αυτό που συμβαίνει μπροστά σου!

Οι παίκτες, οι προπονητές, οι οπαδοί – όλοι μαζί – πρέπει να μάθουν να ζουν την κάθε στιγμή σαν να είναι η τελευταία. Όταν έρθει η ώρα σου, βάψε τον κόσμο με τα χρώματά σου. Δημιούργησε αναμνήσεις που θα κρατήσουν για δεκαετίες. Γιόμισε τα λεύκωμα, τα βίντεο, τις ιστορίες που θα λες στα εγγόνια σου. Γιατί, όπως μας δίδαξαν τα τελευταία 30 χρόνια, ανάμεσα σε δύο θριάμβους μπορεί να μεσολαβήσει μια ολόκληρη ποδοσφαιρική ζωή.

Το ίδιο το άθλημα δεν συγχωρεί την αδράνεια. Δεν περιμένει κανέναν. Και ακριβώς γι’ αυτό, όταν σηκώνεις το τρόπαιο, δεν το κρατάς απλώς ψηλά. Το απολαμβάνεις. Το γιορτάζεις. Το ζεις με κάθε κύτταρο του κορμιού σου.

Γιατί κανείς δεν ξέρει πότε – και αν – θα ξαναέρθει η σειρά σου.

