Η 5η θέση που αξίζει ρίσκο αλλά με... μέτρο

Στο τέλος της αγωνιστικής σεζόν 2026-27, πέντε ομάδες μας θα εξασφαλίσουν ευρωπαϊκό εισιτήριο. Πιο πιθανόν λοιπόν και η 5η θέση να είναι προνομιούχα, σε περίπτωση που ο κυπελλούχος είναι στην πρώτη τετράδα.

Άρα πολλοί θα τη λιγουρευτούν, ακόμη και μη παραδοσιακοί μνηστήρες της εξάδας. Πολλές λοιπόν ίσως ανεβάσουν τον πήχη των προσδοκιών τους και εκτιμώ πως όλο και περισσότερο θα μπαίνει το χέρι στην τσέπη.

Ίσως να αξίζει ένα ρίακο αλλά αυτό πρέπει να γίνει με μέτρο. Γιατί είδαμε και στο παρελθόν αππώματα που οδήγησαν σε λουκέτο και αβεβαιότητα.

Καλό είναι λοιπόν να αντιληφθούν κάποιοι πως πρέπει να κινηθούν μέχρι εκεί που φτάνει το χέρι τους και με πλάνο.

Χ.Χ