«Βινίσιους και Εμπαπέ είχαν μιλήσει με την Μπαρτσελόνα!»

Ο Ζοζέπ Μαρία Μπερτομέου μίλησε για τους Κιλιάν Μπαπέ και Βινίσιους Τζούνιορ, οι οποίοι όπως αποκάλυψε, βρέθηκαν πολύ κοντά στην Μπαρτσελόνα!

Ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα μεταξύ 2014 και 2020, παραχώρησε συνέντευξη στο ESPN, αναφερόμενος σε αρκετά θέματα που σχετίζονται με τον καταλανικό σύλλογο και την Ρεάλ Μαδρίτης.

«Ο Βινίσιους ενδιαφερόταν, μιλήσαμε με την οικογένειά και τους μάνατζερ του και υπήρξε κατ' αρχήν συμφωνία», τόνισε ο Μπαρτομέου και πρόσθεσε: «Η Ρεάλ Μαδρίτης έκανε μια καλύτερη προσφορά από την Μπάρτσα και απέκτησε τον Βινίσιους».

Όσον αφορά στον Μπαπέ, ο Μπαρτομέου δήλωσε ότι ο Γάλλος επιθετικός ήταν αποφασισμένος να ενταχθεί στην Παρί Σεν Ζερμέν, ακόμη και μετά από κάποιες συζητήσεις με τον πατέρα του:

«Η Μονακό ζητούσε πολύ υψηλά ποσά που μπορούσε να πληρώσει η Μπάρτσα εκείνη την εποχή. Ήμασταν ο σύλλογος με τα υψηλότερα κέρδη στον κόσμο, αυτός με τις καλύτερες αναλογίες. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι ήμασταν σε πολύ καλή οικονομική κατάσταση.

Θυμάμαι ότι μίλησα αρκετές φορές με τον πατέρα του Μπαπέ, αλλά η Παρί Σεν Ζερμέν άσκησε μεγάλη πίεση στη Μονακό και στον παίκτη. Νομίζω ότι κι αυτός προτίμησε να πάει στην Παρί Σεν Ζερμέν, μια γαλλική ομάδα».

 

