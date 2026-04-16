Κυριακίδης όπως... Φαμπιάνο: Η στιγμή που μεταμορφώθηκε σε ήρωα τίτλου!

Το ποδόσφαιρο είναι ένας συνδυασμός ικανότητας, αντανακλαστικών, συγκυριών και τύχης. Σε αυτό το παζλ μπορούν, βεβαίως, να προστεθούν πολλά ακόμη «κομμάτια».

Ο Χαράλαμπος Κυριακίδης πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στην «Αρένα» απέναντι στην ΑΕΚ, συμβάλλοντας καθοριστικά ώστε η Ομόνοια να φύγει με διπλό τίτλου από τη Λάρνακα.

Τι ήταν αυτό, όμως, που διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην εντυπωσιακή του παρουσία καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης; Το ποδόσφαιρο είναι και στιγμές και η φάση του 23ου λεπτού αποδείχθηκε κρίσιμο σημείο για τον 27χρονο γκολκίπερ και την Ομόνοια: Ο Πονς επιχείρησε επικίνδυνο σουτ, με τον Κυριακίδη να αποκρούει με δυσκολία σε κόρνερ.

Από εκείνο το σημείο και μετά όλα πήραν τον δρόμο τους. Μόλις εφτά λεπτά αργότερα, ο τερματοφύλακας των πρασίνων επιστράτευσε τα αντανακλαστικά του και, παρά το περιορισμένο οπτικό πεδίο, έσωσε την εστία του στο εξαιρετικά δύσκολο σουτ του Ροντέν.

Η επέμβαση του 23’ αποδείχθηκε κλειδί, επιτρέποντάς του να διατηρήσει απόλυτη σταθερότητα και να κατεβάσει τα ρολά σε αρκετές ακόμη περιπτώσεις.

Ο Κύπριος τερμαφύλακας θωρακίστηκε με πίστη και ψυχολογία, μεταδίδοντας ταυτόχρονα ένα αίσθημα σιγουριάς στην αμυντική γραμμή, καθώς και σε ολόκληρο την ομάδα. Είναι άλλωστε γνωστό πως η παρουσία ενός ανίκητου τερματοφύλακα επιδρά ευεργετικά στην αυτοπεποίθηση μιας ομάδας.

Ο Φαμπιάνο μπορεί να μην είναι επιθετικός ή εξτρέμ, όμως οι νίκες που έχει χαρίσει στο τριφύλλι είναι αμέτρητες. Αυτή τη φορά, ήταν η σειρά του Κυριακίδη να γίνει ο φύλακας άγγελος των πρασίνων!