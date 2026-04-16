Κυριακίδης όπως... Φαμπιάνο: Η στιγμή που μεταμορφώθηκε σε ήρωα τίτλου!

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗΣ

Δημοσιευτηκε:

Φανταστικός ο γκόλκιπερ της Ομόνοιας στη Λάρνακα.

Το ποδόσφαιρο είναι ένας συνδυασμός ικανότητας, αντανακλαστικών, συγκυριών και τύχης. Σε αυτό το παζλ μπορούν, βεβαίως, να προστεθούν πολλά ακόμη «κομμάτια».

Ο Χαράλαμπος Κυριακίδης πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στην «Αρένα» απέναντι στην ΑΕΚ, συμβάλλοντας καθοριστικά ώστε η Ομόνοια να φύγει με διπλό τίτλου από τη Λάρνακα.

Τι ήταν αυτό, όμως, που διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην εντυπωσιακή του παρουσία καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης; Το ποδόσφαιρο είναι και στιγμές και η φάση του 23ου λεπτού αποδείχθηκε κρίσιμο σημείο για τον 27χρονο γκολκίπερ και την Ομόνοια: Ο Πονς επιχείρησε επικίνδυνο σουτ, με τον Κυριακίδη να αποκρούει με δυσκολία σε κόρνερ.

Από εκείνο το σημείο και μετά όλα πήραν τον δρόμο τους. Μόλις εφτά λεπτά αργότερα, ο τερματοφύλακας των πρασίνων επιστράτευσε τα αντανακλαστικά του και, παρά το περιορισμένο οπτικό πεδίο, έσωσε την εστία του στο εξαιρετικά δύσκολο σουτ του Ροντέν.

Η επέμβαση του 23’ αποδείχθηκε κλειδί, επιτρέποντάς του να διατηρήσει απόλυτη σταθερότητα και να κατεβάσει τα ρολά σε αρκετές ακόμη περιπτώσεις.

Ο Κύπριος τερμαφύλακας θωρακίστηκε με πίστη και ψυχολογία, μεταδίδοντας ταυτόχρονα ένα αίσθημα σιγουριάς στην αμυντική γραμμή, καθώς και σε ολόκληρο την ομάδα. Είναι άλλωστε γνωστό πως η παρουσία ενός ανίκητου τερματοφύλακα επιδρά ευεργετικά στην αυτοπεποίθηση μιας ομάδας.

Ο Φαμπιάνο μπορεί να μην είναι επιθετικός ή εξτρέμ, όμως οι νίκες που έχει χαρίσει στο τριφύλλι είναι αμέτρητες. Αυτή τη φορά, ήταν η σειρά του Κυριακίδη να γίνει ο φύλακας άγγελος των πρασίνων!

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

