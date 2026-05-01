LIVE: Ακρίτας - Εθνικός 1-0
Ξεκίνησε στις 19:00 η αναμέτρηση της 5ης αγωνιστικής των Πλέι Οφ στο Β΄γκρουπ ανάμεσα στον Ακρίτα και τον Εθνικό Άχνας...
Η ιστοσελίδα μας σας μεταφέρει την εξέλιξη της αναμέτρησης στο «Στέλιος Κυριακίδης»:
20΄Ο Ακρίτας διαχειρίζεται σωστά για την ώρα το υπέρ του προβάδισμα.
5΄ΓΚΟΛ, 1-0 ο Ακρίτας! Εύστοχος ο Χατζηβασίλης.
4΄Πέναλτι για τον Ακρίτα! Το κέρδισε ο Μανού έπειτα από μαρκάρισμα του Οφόρι.
1΄Σέντρα!
ΕΝΤΕΚΑΔΕΣ:
ΑΚΡΙΤΑΣ: Περντρέου, Μίλερ, Αντωνίου, Ιωάννου, Ταφερτσχόφερ, Βινάτο, Χατζηβασίλης, Ζάμπελιν, Ζήνωνος, Μανού, Ανάνγκ (17΄Καρλίτος)
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ: Τούμπας, Φελίπε, Λομοτέι, Μασάδο, Κονφέ, Μπάχανακ, Παπαγεωργίου, Αντερέγκεν, Οφόρι, Γιούσης, Ενρίκε
ΣΚΟΡΕΡ: 11΄Χατζηβασίλης (πεν.)/
ΚΙΤΡΙΝΕΣ:
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ:
Διαιτητής: Pavle Ilic
Α' Βοηθός Διαιτητής: Σωκράτους Κυριάκος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Αναστασίου Στέφανος
4ος Διαιτητής: Φελλάς Κωνσταντίνος
VAR: Pavle Tomic
AVAR: Τζιωρτζής Όμηρος