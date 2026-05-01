ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

LIVE: Ακρίτας - Εθνικός 1-0

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ξεκίνησε στις 19:00 η αναμέτρηση της 5ης αγωνιστικής των Πλέι Οφ στο Β΄γκρουπ ανάμεσα στον Ακρίτα και τον Εθνικό Άχνας...

Η ιστοσελίδα μας σας μεταφέρει την εξέλιξη της αναμέτρησης στο «Στέλιος Κυριακίδης»: 

20΄Ο Ακρίτας διαχειρίζεται σωστά για την ώρα το υπέρ του προβάδισμα. 

5΄ΓΚΟΛ, 1-0 ο Ακρίτας! Εύστοχος ο Χατζηβασίλης.

4΄Πέναλτι για τον Ακρίτα! Το κέρδισε ο Μανού έπειτα από μαρκάρισμα του Οφόρι.

1΄Σέντρα!

ΕΝΤΕΚΑΔΕΣ:

ΑΚΡΙΤΑΣ: Περντρέου, Μίλερ, Αντωνίου, Ιωάννου, Ταφερτσχόφερ, Βινάτο, Χατζηβασίλης, Ζάμπελιν, Ζήνωνος, Μανού, Ανάνγκ (17΄Καρλίτος)

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ: Τούμπας, Φελίπε, Λομοτέι, Μασάδο, Κονφέ, Μπάχανακ, Παπαγεωργίου, Αντερέγκεν, Οφόρι, Γιούσης, Ενρίκε

ΣΚΟΡΕΡ: 11΄Χατζηβασίλης (πεν.)/

ΚΙΤΡΙΝΕΣ:

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ:

Διαιτητής: Pavle Ilic

Α' Βοηθός Διαιτητής: Σωκράτους Κυριάκος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Αναστασίου Στέφανος

4ος Διαιτητής: Φελλάς Κωνσταντίνος

VAR: Pavle Tomic

AVAR: Τζιωρτζής Όμηρος

 

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

