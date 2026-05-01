LIVE: Ακρίτας - Εθνικός 1-0

Η ιστοσελίδα μας σας μεταφέρει την εξέλιξη της αναμέτρησης στο «Στέλιος Κυριακίδης»:

20΄Ο Ακρίτας διαχειρίζεται σωστά για την ώρα το υπέρ του προβάδισμα.

5΄ΓΚΟΛ, 1-0 ο Ακρίτας! Εύστοχος ο Χατζηβασίλης.

4΄Πέναλτι για τον Ακρίτα! Το κέρδισε ο Μανού έπειτα από μαρκάρισμα του Οφόρι.

1΄Σέντρα!

ΕΝΤΕΚΑΔΕΣ:

ΑΚΡΙΤΑΣ: Περντρέου, Μίλερ, Αντωνίου, Ιωάννου, Ταφερτσχόφερ, Βινάτο, Χατζηβασίλης, Ζάμπελιν, Ζήνωνος, Μανού, Ανάνγκ (17΄Καρλίτος)

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ: Τούμπας, Φελίπε, Λομοτέι, Μασάδο, Κονφέ, Μπάχανακ, Παπαγεωργίου, Αντερέγκεν, Οφόρι, Γιούσης, Ενρίκε

ΣΚΟΡΕΡ: 11΄Χατζηβασίλης (πεν.)/

ΚΙΤΡΙΝΕΣ:

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ:

Διαιτητής: Pavle Ilic

Α' Βοηθός Διαιτητής: Σωκράτους Κυριάκος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Αναστασίου Στέφανος

4ος Διαιτητής: Φελλάς Κωνσταντίνος

VAR: Pavle Tomic

AVAR: Τζιωρτζής Όμηρος