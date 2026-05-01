Πριν το πάρτι, έχει μάχη!

Μπορεί οι Ομονοιάτες να περιμένουν λεπτό προς λεπτό να περάσουν οι ώρες για να βρεθούν στο ΓΣΠ για τον αγώνα του Σαββάτου με τον Άρη, ωστόσο τα πράγματα είναι διαφορετικά στο Γέρι.

Μπεργκ και ποδοσφαιριστές γνωρίζουν πως πριν το πάρτι, ή μάλλον για να ακολουθήσει το πάρτι, πρέπει να κερδίσουν την τελευταία μάχη.

Όλων το μυαλό είναι στο πως θα κερδίσει η ομάδα τον Άρη. Μια ομάδα ικανή να κάνει την ζημιά. Μπορεί αυτή να μην στοιχίσει στο τέλος της ημέρας, αλλά τι καλύτερο για την ομάδα και τον κόσμο να πανηγυρίσουν το 22ο έπειτα από άλλη μία νίκη…