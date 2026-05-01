ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ενδιαφέρον για Ντέγκενεκ!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Διάφορες αναρτήσεις στο «Χ» συνδέουν τον στόπερ του ΑΠΟΕΛ με ομάδες της Αυστραλίας

Σύμφωνα με το Futbol Australia, αλλά και το AusFootHQ, για τον κεντρικό αμυντικό του ΑΠΟΕΛ, Μίλος Ντέγκενεκ υπάρχει ενδιαφέρον από ομάδες της Αυστραλίας.

Θυμίζουμε πως ο διεθνής στόπερ, αποκτήθηκε τον Γενάρη από τον ΑΠΟΕΛ χωρίς ωστόσο να καταφέρει να σταθεροποιήσει την απόδοση, συνεπώς και την παρουσία του στην αρχική εντεκάδα των γαλαζοκίτρινων.

Οι εν λόγω σελίδες λοιπόν γράφουν πως για τον Ντέγκενεκ ενδιαφέρονται τόσο η Γουέστερν Γουόντερερς, όσο και άλλες ομάδες της Αυστραλίας.

Ο Ντέγκενεκ πάντως, διατηρεί συμβόλαιο και για την επόμενη χρονιά.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΠΟΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Μπεργκ: «Η ομάδα είναι σε καλή φόρμα»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

«Η Ρεάλ ενημέρωσε τον Έντρικ ότι τη νέα σεζόν θα έχει βασικό ρόλο στα πλάνα της»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

LIVE: Ολυμπιακός - Ομόνοια Αραδίππου 1-0

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

LIVE: Ακρίτας - Εθνικός 1-0

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

«Βόμβες» από τα τουρκικά ΜΜΕ για Σαλάχ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Παναγιώτου: «Ανυπομονησία για να το τελειώσουμε, απίστευτος ο κόσμος της Ομόνοιας»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Τσέλσι για Όσιμεν!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ενδιαφέρον για Ντέγκενεκ!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Το «πέσιμο» του Νογκές σε Ναν!

EUROLEAGUE

|

Category image

Πριν το πάρτι, έχει μάχη!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Απάντησε για Ρεάλ Μαδρίτης ο Μουρίνιο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Νοκ άουτ από το ντέρμπι ο Σαλάχ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ας ξεκινήσουμε με την ένταση

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

ΚΑΕ Παναθηναϊκός: «Στην Βαλένθια βιώσαμε την χειρότερη φιλοξενία σε ευρωπαϊκό γήπεδο»

EUROLEAGUE

|

Category image

Ξέσπασμα Έμερι: «Ουάου, VAR πού είσαι; Τεράστιο λάθος»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη