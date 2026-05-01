Ενδιαφέρον για Ντέγκενεκ!

Σύμφωνα με το Futbol Australia, αλλά και το AusFootHQ, για τον κεντρικό αμυντικό του ΑΠΟΕΛ, Μίλος Ντέγκενεκ υπάρχει ενδιαφέρον από ομάδες της Αυστραλίας.

Θυμίζουμε πως ο διεθνής στόπερ, αποκτήθηκε τον Γενάρη από τον ΑΠΟΕΛ χωρίς ωστόσο να καταφέρει να σταθεροποιήσει την απόδοση, συνεπώς και την παρουσία του στην αρχική εντεκάδα των γαλαζοκίτρινων.

Οι εν λόγω σελίδες λοιπόν γράφουν πως για τον Ντέγκενεκ ενδιαφέρονται τόσο η Γουέστερν Γουόντερερς, όσο και άλλες ομάδες της Αυστραλίας.

Ο Ντέγκενεκ πάντως, διατηρεί συμβόλαιο και για την επόμενη χρονιά.

Un verano más el WSW tiene la obligación ya no solo de fichar bien sino también de armar un buen equipo



Se empieza a relacionar a nombres importantes para la posición de central como Dan Hall o Milos Degenek. Ambos serían excelentes fichajes pic.twitter.com/RmQtkIfAPz — Futbol Australia (@AustraliaFut) April 30, 2026