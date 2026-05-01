ΒΙΝΤΕΟ: Το «πέσιμο» του Νογκές σε Ναν!

Ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media αναδεικνύει την αναίτια επίθεση του Ισαάκ Νογκές αρχικά στον Κέντρικ Ναν και έπειτα στον Βασίλη Σίμτσακ.

Ο Παναθηναϊκός καταγγέλλει τη φιλοξενία της Βαλένθια στο Game 2 της σειράς playoffs, μιλώντας μεταξύ άλλων για αναίτιες επιθέσεις παικτών και ιθυνόντων της ισπανικής ομάδας σε αθλητές και μέλη του επιτελείου μετά τη λήξη του αγώνα.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, ο αθλητής των «πορτοκαλί», Ισαάκ Νογκές κινήθηκε αναίτια με επιθετικό τρόπο προς τον Κέντρικ Ναν ενώ αυτός πήγαινε πανηγυρίζοντας προς τα αποδυτήρια, σε μια φάση που δεν υπήρξε τελικά ολοκληρωμένη επαφή, καθώς ο Νογκές γλίστρησε.

Στη συνέχεια, στα ίδια πλάνα, ο παίκτης της Βαλένθια φαίνεται να κατευθύνεται προς τον βοηθό προπονητή του Παναθηναϊκού, Βασίλη Σίμτσακ, τη στιγμή που εκείνος είχε κινηθεί προς την πλευρά των φίλων του «τριφυλλιού» για να τους χαιρετήσει μετά το τέλος του αγώνα.

Σύμφωνα με τα όσα καταγγέλλουν οι «πράσινοι», ο παίκτης προφανώς ήθελε αναίτια να προκαλέσει και να δημιουργήσει επεισόδια.

Δείτε το βίντεο:

sport-fm.gr