ΒΙΝΤΕΟ: Το «πέσιμο» του Νογκές σε Ναν!

Ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media αναδεικνύει την αναίτια επίθεση του Ισαάκ Νογκές αρχικά στον Κέντρικ Ναν και έπειτα στον Βασίλη Σίμτσακ.

Ο Παναθηναϊκός καταγγέλλει τη φιλοξενία της Βαλένθια στο Game 2 της σειράς playoffs, μιλώντας μεταξύ άλλων για αναίτιες επιθέσεις παικτών και ιθυνόντων της ισπανικής ομάδας σε αθλητές και μέλη του επιτελείου μετά τη λήξη του αγώνα.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, ο αθλητής των «πορτοκαλί», Ισαάκ Νογκές κινήθηκε αναίτια με επιθετικό τρόπο προς τον Κέντρικ Ναν ενώ αυτός πήγαινε πανηγυρίζοντας προς τα αποδυτήρια, σε μια φάση που δεν υπήρξε τελικά ολοκληρωμένη επαφή, καθώς ο Νογκές γλίστρησε.

Στη συνέχεια, στα ίδια πλάνα, ο παίκτης της Βαλένθια φαίνεται να κατευθύνεται προς τον βοηθό προπονητή του Παναθηναϊκού, Βασίλη Σίμτσακ, τη στιγμή που εκείνος είχε κινηθεί προς την πλευρά των φίλων του «τριφυλλιού» για να τους χαιρετήσει μετά το τέλος του αγώνα.

Σύμφωνα με τα όσα καταγγέλλουν οι «πράσινοι», ο παίκτης προφανώς ήθελε αναίτια να προκαλέσει και να δημιουργήσει επεισόδια.

Δείτε το βίντεο:

Μπεργκ: «Η ομάδα είναι σε καλή φόρμα»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

«Η Ρεάλ ενημέρωσε τον Έντρικ ότι τη νέα σεζόν θα έχει βασικό ρόλο στα πλάνα της»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

LIVE: Ολυμπιακός - Ομόνοια Αραδίππου 1-0

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

LIVE: Ακρίτας - Εθνικός 1-0

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

«Βόμβες» από τα τουρκικά ΜΜΕ για Σαλάχ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Παναγιώτου: «Ανυπομονησία για να το τελειώσουμε, απίστευτος ο κόσμος της Ομόνοιας»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Τσέλσι για Όσιμεν!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ενδιαφέρον για Ντέγκενεκ!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Το «πέσιμο» του Νογκές σε Ναν!

EUROLEAGUE

|

Category image

Πριν το πάρτι, έχει μάχη!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Απάντησε για Ρεάλ Μαδρίτης ο Μουρίνιο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Νοκ άουτ από το ντέρμπι ο Σαλάχ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ας ξεκινήσουμε με την ένταση

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

ΚΑΕ Παναθηναϊκός: «Στην Βαλένθια βιώσαμε την χειρότερη φιλοξενία σε ευρωπαϊκό γήπεδο»

EUROLEAGUE

|

Category image

Ξέσπασμα Έμερι: «Ουάου, VAR πού είσαι; Τεράστιο λάθος»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

