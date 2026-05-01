Απάντησε για Ρεάλ Μαδρίτης ο Μουρίνιο

O «Special One» απάντησε στο σενάριο να επιστρέψει στη Ρεάλ Μαδρίτης και «έσβησε» κάθε φήμη κρούσης των «Μερένχες».

Ο Ζοσέ Μουρίνιο συνδέθηκε με τη Ρεάλ Μαδρίτης ως επιλογή του Φλορεντίνο Πέρεθ κόντρα σε κάθε άλλη «φωνή» εντός των τειχών. Όμως, φαίνεται ότι δεν έχει γίνει κάποια επαφή που θα φέρει τον Πορτογάλο πίσω στο «Μπερναμπέου» μετά το 2013.

Η απάντηση του προπονητή της Μπενφίκα στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα με τη Φαμαλικάο:

«Όχι, κανείς από τη Ρεάλ Μαδρίτης δεν έχει μιλήσει μαζί μου, αυτό μπορώ να το εγγυηθώ. Έχω περάσει ήδη πολλά χρόνια στο ποδόσφαιρο, όπως κι εσύ στη δημοσιογραφία, και είμαστε συνηθισμένοι σε τέτοια πράγματα, αλλά δεν υπάρχει τίποτα από τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Δεν μπορώ να πω κάτι περισσότερο. Όπως είπα και πριν, σχετικά με τη Ρεάλ Μαδρίτης δεν υπάρχει τίποτα, και σχετικά με τη Μπενφίκα γνωρίζετε ήδη την κατάσταση. Μου απομένει ένας χρόνος συμβολαίου με τη Μπενφίκα, και αυτό είναι όλο.

Όσο περισσότερο μένει ένας προπονητής σε έναν σύλλογο, τόσο περισσότερο “δική του” γίνεται η ομάδα και το ρόστερ. Είναι μια φυσιολογική διαδικασία. Δείτε παραδείγματα όπως η Άρσεναλ και η Μάντσεστερ Σίτι, που έχουν τον ίδιο προπονητή εδώ και έξι ή επτά χρόνια, προφανώς, όλες οι λεπτομέρειες ανήκουν στους προπονητές τους.

Οι προπονητές που έρχονται και φεύγουν δυσκολεύονται περισσότερο να αφήσουν το αποτύπωμά τους. Θα δούμε».

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

