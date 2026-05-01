Πέθανε ο Διονύσης Τσάμης σε ηλικία 74 ετών

Πένθος στο ελληνικό ποδόσφαιρο

Πένθος στο ελληνικό ποδόσφαιρο καθώς πέθανε σε ηλικία 74 ετών, ο πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ και του Παναιτωλικού, Διονύσης Τσάμης, μετά  από προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ:

«Η απώλεια του Διονύση Τσάμη, ενός από τους σημαντικούς και αξιόλογους ποδοσφαιριστές της ομάδας μας τη δεκαετία του ΄70, είναι μια πολύ δύσκολη στιγμή για την Μεγάλη Οικογένεια της ΑΕΚ.

Ο Διονύσης Τσάμης, είχε έρθει στην ΑΕΚ από τον Παναιτωλικό το 1972, σε ηλικία 21 ετών, και φόρεσε τα κιτρινόμαυρα μέχρι το 1980, αγωνιζόμενος στη μεσαία γραμμή. Συμμετείχε σε 216 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις και πέτυχε 8 τέρματα. ‘

Ηταν βασικός συντελεστής στη μεγάλη πορεία της ΑΕΚ μέχρι τα ημιτελικά του Κυπέλλου ΟΥΕΦΑ 1976-77 και στις κατακτήσεις τίτλων που ακολούθησαν, το νταμπλ 1977-78 και το πρωτάθλημα της σεζόν 1978-79. Ως παίκτης της ΑΕΚ είχε αγωνιστεί δύο φορές στην Εθνική Ανδρών.Η ψυχή και η σκέψη μας, είναι στους δικούς του ανθρώπους.

Να έχουν δύναμη και κουράγιο και να θυμούνται για πάντα τις όμορφες στιγμές μαζί του. Η ΑΕΚ πάντα θα τον νιώθει κοντά της...».

Η ανακοίνωση του Παναιτωλικού:

«Η οικογένεια του Παναιτωλικού θρηνεί την απώλεια του Διονύση Τσάμη, ενός εκ των κορυφαίων ποδοσφαιριστών που ανέδειξε η ομάδα μας, στην οποία έκανε τα πρώτα ποδοσφαιρικά του βήματα στα μέσα της δεκαετίας του ‘60.

Διακρίθηκε για το ταλέντο του και μετά από 160 συμμετοχές με τα κυανοκίτρινα μεταγράφηκε στην ΑΕΚ, όπου αγωνίστηκε με επιτυχία από το 1972 έως το 1980, κατακτώντας τίτλους. Την περίοδο αυτή αποτέλεσε μέλος της Εθνικής ομάδας.

Στη συνέχεια αγωνίστηκε στην Κόρινθο και την Αναγέννηση Άρτας, ενώ μετά το τέλος της καριέρας του υπηρέτησε τον Παναιτωλικό και ως προπονητής.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του».

ΒΙΝΤΕΟ: Το «πέσιμο» του Νογκές σε Ναν!

EUROLEAGUE

|

Category image

Πριν το πάρτι, έχει μάχη!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Απάντησε για Ρεάλ Μαδρίτης ο Μουρίνιο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Νοκ άουτ από το ντέρμπι ο Σαλάχ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ας ξεκινήσουμε με την ένταση

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

ΚΑΕ Παναθηναϊκός: «Στην Βαλένθια βιώσαμε την χειρότερη φιλοξενία σε ευρωπαϊκό γήπεδο»

EUROLEAGUE

|

Category image

Ξέσπασμα Έμερι: «Ουάου, VAR πού είσαι; Τεράστιο λάθος»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πέθανε ο Διονύσης Τσάμης σε ηλικία 74 ετών

Ελλάδα

|

Category image

Νέο πρόβλημα στον ΠΑΟΚ

Ελλάδα

|

Category image

Συνεχίζεται χωρίς απρόοπτα η προετοιμασία για ΑΕΚ

Ελλάδα

|

Category image

«Ξαναγεννήθηκα στην Ανόρθωση – Υπέροχος άνθρωπος ο Καμορανέζι»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Έλειψε πολύ και το λένε οι αριθμοί

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Στο Παρίσι για τον πρώτο αγώνα του 2026 η Καρολίνα Πελενδρίτου

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Η διάκριση περνάει από τον άσο

ΑΕΛ

|

Category image

Η Τσέλσι ζητάει 60 εκατ. λίρες για την πώληση του Τζάκσον

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη