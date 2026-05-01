LIVE: Ολυμπιακός - Ομόνοια Αραδίππου 1-0

Η ιστοσελίδα μας σας μεταφέρει την εξέλιξη της αναμέτρησης στο ΓΣΠ:

22΄Η Ομόνοια Αραδίππου έχει γίνει πιο επιθετική όμως ο Ολυμπιακός δεν αντιμετώπισε σοβαρό πρόβλημα έως τώρα στην άμυνά του.

10΄ΓΚΟΛ ο Ολυμπιακός, 1-0! Σέντρα του Ζοάο Μάριο, ο Βιερίνια με πλασέ στην κίνηση άνοιξε το σκορ.

1΄Σέντρα!

ΕΝΤΕΚΑΔΕΣ:

Ολυμπιακός: Ταλιχμανίδης, Τζεπάρ, Πικής, Ζιαν Φελίπε, Βιερίνια, Κοβαλένκο, Ζοάο Μάριο, Κονομής, Γκόμες, Μπαρμπόσα, Μπράντονιτς

Ομόνοια Αραδίππου: Κόστιτς, Ρινγκ, Τελάντερ, Έντουαρντς, Χαβέλκα, Ποντικός, Μουαντίμπ, Βαν Μιούλεμ, Λομόνακο, Ενρίκες, Γεωργίου

ΣΚΟΡΕΡ: 10΄Βιερίνια/

ΚΙΤΡΙΝΕΣ:

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ:

Διαιτητής: Koppel Karl

Α' Βοηθός Διαιτητής: Καλογήρου Μάριος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Ιακώβου Χαράλαμπος

4ος Διαιτητής: Αντωνίου Μενέλαος

VAR: Liiva Marko

AVAR: Βασιλείου Αδάμος

Παρατηρητής: Αργυρού Μιχάλης