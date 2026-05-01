Ξέσπασμα Έμερι: «Ουάου, VAR πού είσαι; Τεράστιο λάθος»

Ο Ισπανός προπονητής της Άστον Βίλα, Ουνάι Έμερι, άσκησε έντονη κριτική για τις αποφάσεις του VAR στον πρώτο αγώνα του Europa League εναντίον της Νότιγχαμ Φόρεστ, διαφωνώντας για ένα τάκλιν του Έλιοτ Άντερσον.

Ο Άντερσον έκανε τάκλιν στον Όλι Γουάτκινς, στο οποίο κέρδισε την μπάλα, αλλά χτύπησε τον αστράγαλο του Άγγλου επιθετικού με τα καρφιά του, με το VAR να εξετάζει για λίγο το περιστατικό πριν το απορρίψει.

«Είναι μια καθαρή κόκκινη κάρτα, δεν καταλαβαίνω γιατί το VAR δεν καλεί τον διαιτητή επειδή είναι τόσο ξεκάθαρο», δήλωσε ο Έμερι μετά τον αγώνα, τον οποίο η Φόρεστ κέρδισε με 1-0 χάρη σε πέναλτι του Κρις Γουντ στο 71ο λεπτό.

«Και είναι πολύ, πολύ σημαντικό. Είναι ένα τεράστιο, τεράστιο λάθος. Το VAR είναι υπεύθυνο. Ο διαιτητής έκανε φανταστική, φανταστική δουλειά, 10 στα 10. Εκτίμησα τον τρόπο που διαχειρίστηκε τον αγώνα για 90 λεπτά. Αλλά το είδα ξανά - ουάου. Τεράστιο. Θα μπορούσε να σπάσει τον αστράγαλό του. Ουάου, VAR πού είσαι; Παρακαλώ. Είναι δική σου ευθύνη, είμαστε επαγγελματίες. Κάνεις πολύ κακή δουλειά γιατί ήταν τόσο ξεκάθαρο για όλους Θα μπορούσε να σπάσει τον αστράγαλό του.»

Ο Γουάτκινς, πρώτος σκόρερ της Άστον Βίλα φέτος, έχοντας πετύχει 15 γκολ μέχρι στιγμής σε όλες τις διοργανώσεις., έπαιξε και τα 90 λεπτά.