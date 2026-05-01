Ξέσπασμα Έμερι: «Ουάου, VAR πού είσαι; Τεράστιο λάθος»

Άσκησε έντονη κριτική για τις αποφάσεις του VAR στον πρώτο αγώνα του Europa League εναντίον της Νότιγχαμ Φόρεστ

Ο Ισπανός προπονητής της Άστον Βίλα, Ουνάι Έμερι, άσκησε έντονη κριτική για τις αποφάσεις του VAR στον πρώτο αγώνα του Europa League εναντίον της Νότιγχαμ Φόρεστ, διαφωνώντας για ένα τάκλιν του Έλιοτ Άντερσον.

Ο Άντερσον έκανε τάκλιν στον Όλι Γουάτκινς, στο οποίο κέρδισε την μπάλα, αλλά χτύπησε  τον αστράγαλο του Άγγλου επιθετικού με τα καρφιά του, με το VAR να εξετάζει για λίγο το περιστατικό πριν το απορρίψει.

«Είναι μια καθαρή κόκκινη κάρτα,  δεν καταλαβαίνω γιατί το VAR δεν καλεί τον διαιτητή επειδή είναι τόσο ξεκάθαρο», δήλωσε ο Έμερι μετά τον αγώνα, τον οποίο η Φόρεστ κέρδισε με 1-0 χάρη σε πέναλτι του Κρις Γουντ στο 71ο λεπτό.

«Και είναι πολύ, πολύ σημαντικό. Είναι ένα τεράστιο, τεράστιο λάθος. Το VAR είναι υπεύθυνο. Ο διαιτητής έκανε φανταστική, φανταστική δουλειά, 10 στα 10. Εκτίμησα τον τρόπο που διαχειρίστηκε τον αγώνα για 90 λεπτά. Αλλά το είδα ξανά - ουάου. Τεράστιο. Θα μπορούσε να σπάσει τον αστράγαλό του. Ουάου, VAR πού είσαι; Παρακαλώ. Είναι δική σου ευθύνη, είμαστε επαγγελματίες. Κάνεις πολύ κακή δουλειά γιατί ήταν τόσο ξεκάθαρο για όλους Θα μπορούσε να σπάσει τον αστράγαλό του.»

Ο Γουάτκινς, πρώτος σκόρερ της Άστον Βίλα φέτος, έχοντας πετύχει 15 γκολ μέχρι στιγμής σε όλες τις διοργανώσεις., έπαιξε και τα 90 λεπτά.

ΒΙΝΤΕΟ: Το «πέσιμο» του Νογκές σε Ναν!

EUROLEAGUE

Category image

Πριν το πάρτι, έχει μάχη!

ΟΜΟΝΟΙΑ

Category image

Απάντησε για Ρεάλ Μαδρίτης ο Μουρίνιο

ΔΙΕΘΝΗ

Category image

Νοκ άουτ από το ντέρμπι ο Σαλάχ!

ΔΙΕΘΝΗ

Category image

Ας ξεκινήσουμε με την ένταση

ΠΑΦΟΣ FC

Category image

ΚΑΕ Παναθηναϊκός: «Στην Βαλένθια βιώσαμε την χειρότερη φιλοξενία σε ευρωπαϊκό γήπεδο»

EUROLEAGUE

Category image

Ξέσπασμα Έμερι: «Ουάου, VAR πού είσαι; Τεράστιο λάθος»

ΔΙΕΘΝΗ

Category image

Πέθανε ο Διονύσης Τσάμης σε ηλικία 74 ετών

Ελλάδα

Category image

Νέο πρόβλημα στον ΠΑΟΚ

Ελλάδα

Category image

Συνεχίζεται χωρίς απρόοπτα η προετοιμασία για ΑΕΚ

Ελλάδα

Category image

«Ξαναγεννήθηκα στην Ανόρθωση – Υπέροχος άνθρωπος ο Καμορανέζι»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

Category image

Έλειψε πολύ και το λένε οι αριθμοί

ΠΑΦΟΣ FC

Category image

Στο Παρίσι για τον πρώτο αγώνα του 2026 η Καρολίνα Πελενδρίτου

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

Category image

Η διάκριση περνάει από τον άσο

ΑΕΛ

Category image

Η Τσέλσι ζητάει 60 εκατ. λίρες για την πώληση του Τζάκσον

ΔΙΕΘΝΗ

Category image

Διαβαστε ακομη