Αν ήμουν στη θέση του Δημήτρη Σολωμού, μόλις πήρε την ειδοποίηση από τον Σέρβο διαιτητή, Μάρκοβιτς Μομτσίλο, στο φινάλε της παράτασης (121’) του αγώνα κυπέλλου ανάμεσα στην Ομόνοια και την ΑΕΛ, θα έλεγα: «Ωχ, την πατήσαμε...». Ενδεχομένως να το είπε από μέσα του κι αυτός. Ένα φοβερό παιχνίδι, σε εξέλιξη, που κλήθηκε στο τελευταίο του λεπτό να πάρει την απόφαση που θα καθόριζε και την τύχη του. Στην Κύπρο είμαστε και το θεωρώ δεδομένο ότι όποια και να ήταν η απόφασή του και πάλι τις επόμενες ημέρες θα ήταν στο στόχαστρο.

Όλα όσα έγιναν στο παιχνίδι σχεδόν ξεχάστηκαν και η συγκεκριμένη απόφαση έγινε το πρώτο και ίσως μοναδικό θέμα συζήτησης στα ποδοσφαιρικά στέκια και στις δημόσιες δηλώσεις των επόμενων ημερών. Είτε σωστή είναι η απόφαση που Δημήτρη Σολωμού, όπως αποφάνθηκε και το τμήμα της διαιτησίας στην ανακοίνωση που εξέδωσε την Παρασκευή (06/02), είτε είναι λανθασμένη, πλέον πρέπει να θεωρείται ότι έχει μπει στη μαύρη λίστα από πλευράς Ομόνοιας. Όπως θα ήταν και από πλευράς ΑΕΛ, εάν η απόφαση ήταν εναντίον τους (σ.σ. σημειώστε ότι ο πρόεδρος των γαλαζοκιτρίνων, Κώστας Κωνσταντίνου, σε δηλώσεις του είχε αναφέρει ότι «ο διαιτητής έπαιζε έδρα»!).

Να είστε σίγουροι, ότι όσο πλησιάζουμε προς την ολοκλήρωση της χρονιάς και θα είναι μαζεμένα τα παιχνίδια που θα κρίνουν πολλά, τόσο θα πληθαίνουν και τα παράπονα που αφορούν τις διαιτητικές αποφάσεις. Κι ας είναι μια φάση που θα διχάζει κατά πόσον είναι... μαύρο ή άσπρο. Κι ας είναι μία φάση που ακόμη και αναλυτές φάσεων εκφέρουν διαφορετικές απόψεις.

Κι αν πυκνώσουν οι φωνές, εκεί θα φανεί εάν θα διατηρήσει και η ΚΟΠ την τολμηρή απόφαση να στηρίξει και να κρατήσει μόνο Κύπριους διαιτητές εντός αγωνιστικού χώρου, ώστε να συνεχίσει να δέχεται τους επαίνους που περηφανεύτηκε προ ημερών ότι πήρε από τον πρόεδρο της Επιτροπής Διαιτησίας της UEFA, Ρομπέρτο Ροζέτι.

