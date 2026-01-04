ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Έφυγε ο Σωτηρίου, φωνάξτε τον Κούτσακο!

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Έφυγε ο Σωτηρίου, φωνάξτε τον Κούτσακο!

Για το ενδιαφέρον των ομάδων μας απέναντι στους Κύπριους ποδοσφαιριστές τα τελευταία χρόνια γράφτηκαν αμέτρητα άρθρα.

Σε λίγα από αυτά τα άρθρα γράφτηκε η πραγματική αλήθεια. Όπως και να το κάνουμε, θα πρέπει να λεχθεί. Δυστυχώς στην Κύπρο δεν πιστεύουμε στο ταλέντο των δικών μας ποδοσφαιριστών και τα παραδείγματα είναι πάρα πολλά. Προτιμούμε τους ξένους, είτε μικρούς, είτε μεγάλους...

Για να καταλάβετε, για την Εθνική ομάδα προτιμούμε έναν 37χρονο ξένο να τον κάνουμε Κύπριο για να αγωνίζεται πάρα να παίζει κάποιος 25χρονος ή έστω 30χρονος Κύπριος. Λες κι αν παίξει ο ξένος θα πάρουμε το Παγκόσμιο Κύπελλο!

Να δώσω κι ένα άλλο παράδειγμα, το πιο φρέσκο. Στον ΑΠΟΕΛ είχαμε το σοβαρό τραυματισμό του Πιέρου Σωτηρίου, ο οποίος χάνει τη σεζόν! Κι αντί οι παράγοντες και οι προπονητές να φωνάξουν τον διεθνή Νικόλα Κούτσακο, να του μιλήσουν, να τον εμπιστευθούν και να του δώσουν τη θέση, ψάχνουν κι άλλο ξένο σέντερ φορ, ενώ έχουν Ντράζιτς και Διαμαντάκο! Ξεχνούν όμως το πώς ο Σωτηρίου εξελίχθηκε κι έγινε ο Πιέρος και έκανε τη διεθνή καριέρα. Πριν κάμποσα χρόνια, ήταν ο δεύτερος φορ του ΑΠΟΕΛ. Πρώτος ήταν ο περίφημος Καβενάγκι. Όμως, ο Αργεντινός τραυματίστηκε και ο κλήθηκε ο ταλαντούχος Πιέρος για να καλύψει το κενό. Αυτό ήταν!

Έτσι έπρεπε να γίνει και τώρα. Έπρεπε να κληθεί ο Κουτσακος να γίνει πρώτος φορ στην ομάδα. Το παιδί έχει τα προσόντα και μπορεί να γίνει ο νέος Πιέρος!  Αντί αυτού, δεν φτάνει που δεν έχουν καθόλου χρήμα, ψάχνουν ξένο σέντερ φορ ισάξιο του Πιέρου! Δυστυχώς, αυτοί είμαστε και δεν αλλάζουμε. 

Φίλοι μου, καλή νέα χρονιά και πάνω από όλα ΥΓΕΙΑ και ΑΓΑΠΗ!

