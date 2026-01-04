ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μία παράδοση αιώνων για την οικογένεια

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ

Δημοσιευτηκε:

Όπως κάθε χρόνο, τέτοια εποχή στην Αγγλία γιορτάζουν Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά στα γήπεδα.

Δεν νοείται Boxing Day και Πρωτοχρονιά χωρίς ποδόσφαιρο. Μια παράδοση που συνεχίζεται για αιώνες. Είναι ενδεικτικό πως το πρώτο επίσημο ποδοσφαιρικό παιχνίδι της Boxing Day (26 Δεκεμβρίου) έγινε το 1860 μεταξύ της Σέφιλντ και της Χάλαμ. Ο αγώνας αυτός ήταν η απαρχή για τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική παράδοση στο νησί. Ωστόσο, η πρώτη επίσημη Boxing Day, κατά την οποία διεξήχθη ολόκληρη αγωνιστική στις 26 Δεκεμβρίου, έγινε το 1888, χρονιά κατά την οποία ιδρύθηκε στην Αγγλία το πρώτο επαγγελματικό πρωτάθλημα. Από εκείνη τη χρονιά, όλες οι κατηγορίες της Αγγλίας παίζουν ποδόσφαιρο στις 26 Δεκεμβρίου, με την αγωνιστική να είναι αφιερωμένη στην οικογένεια. Φέτος, διεξήχθη μόνο ένα παιχνίδι κατά την Boxing Day, το Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Νιούκαστλ, ενώ οι υπόλοιποι αγώνες διεξήχθησαν στις 27 Δεκεμβρίου. Φουλ αγωνιστική είχαμε και στις 30 Δεκεμβρίου καθώς και ανήμερα της Πρωτοχρονιάς. Αποτέλεσμα που ξεχώρισε κατά την εορταστική περίοδο ήταν η μεγάλη σε έκταση νίκη της Άρσεναλ επί της φιλόδοξης Άστον Βίλα με 4-1. Αίσθηση, επίσης, έκαναν τα τελευταία απογοητευτικά αποτελέσματα της Τσέλσι, που είχαν ως επακόλουθο την απόλυση του προπονητή της Ένζο Μαρέσκα. Οι μπλε του Λονδίνου είναι στο ψάξιμο για νέο τεχνικό μετά την οδυνηρή εντός έδρας ισοπαλία με την Μπόρνμουθ. Ούτε η περσινή πρωταθλήτρια Λίβερπουλ υποδέχθηκε το νέο έτος νικηφόρα, αφού την Πρωτοχρονιά παραχώρησε λευκή ισοπαλία στη Λιντς. Τα ίδια ισχύουν και για τη Μάντσεστερ Σίτι, η οποία δεν μπόρεσε να κάμψει την αντίσταση της δυνατής Σάντερλαντ και είναι στο -4 από την πρωτοπόρο Άρσεναλ. Όσον αφορά τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αδυνατεί να σταθεροποιήσει τα αποτελέσματά της, αφού στο τελευταίο παιχνίδι της για το 2025 δεν κατάφερε να κερδίσει την ουραγό Γουλβς.

Διαβαστε ακομη