ΑΕΚ Αθηνών, ομάδα για... καρδιολόγο

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ

Ούτε ο σπουδαίος Άγγλος σκηνοθέτης και παραγωγός ταινιών θρίλερ Άλφρεντ Χίτσκοκ δεν θα μπορούσε να σκαρφιστεί τέτοιο σασπένς στους δύο τελευταίους συγκλονιστικούς αγώνες της ΑΕΚ Αθηνών.

Απέναντι την Κραιόβα για την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Conference και με τον ΟΦΗ για το ελληνικό πρωτάθλημα. Και στα δύο αυτά ματς, οι παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς πέτυχαν τρομερές ανατροπές, με τους οπαδούς της ομάδας, όμως, να χρειάζονται… καρδιολόγο. Ο Δικέφαλος έπεσε από την Ακρόπολη, αλλά βρήκε γεμάτο πορτοφόλι.

Η εξέλιξη του αγώνα με την Κραιόβα κράτησε σε αγωνία, μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης 18 Δεκεμβρίου, όλη τη φίλαθλη Ευρώπη. Μέχρι το 90+8΄ η ΑΕΚ έχανε 1-2 και ήταν εκτός 8άδας του Conference League. Σε εκείνο το λεπτό ισοφάρισε (2-2), ενώ στο επόμενο λεπτό κέρδισε το πέναλτι, με το οποίο ο Γιόβιτς έγραψε το εκπληκτικό 3-2, στέλνοντας πανηγυρικά τους κιτρινόμαυρους στην 3η θέση της διοργάνωσης!

Την περασμένη Κυριακή, κόντρα στον ΟΦΗ, έγινε κάτι το ανεπανάληπτο. Η ομάδα της Κρήτης προηγήθηκε μόλις στο 2΄, αλλά από κει κι έπειτα, το σενάριο ήταν αυστηρώς ακατάλληλο για καρδιακούς. Ακυρώθηκαν τρία διαδοχικά τέρματα της ΑΕΚ, η οποία έχασε και πέναλτι… Μετά απ’ όλα αυτά, ποιος, στα αλήθεια, θα πίστευε στην ανατροπή; Κι όμως, έγινε και αυτό. Οι παίκτες του Νίκολιτς δεν πτοήθηκαν, σημείωσαν ακόμα δύο γκολ, τα οποία αυτή τη φορά μέτρησαν και με τη νίκη που πέτυχαν σκαρφάλωσαν στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.

Βέβαια, τον Μάιο ξυρίζουν τον γαμπρό και μέχρι τότε προβλέπεται συναρπαστική η κούρσα του πρωταθλήματος στην ελληνική Super League. Τρεις δυνατές ομάδες, ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, φαίνεται ότι θα διεκδικήσουν, με σχεδόν ίσες πιθανότητες, τον τίτλο. Πολλά, ωστόσο, θα εξαρτηθούν και από τις μεταγραφικές κινήσεις που θα κάνουν τον Ιανουάριο.

 

Κατηγορίες

Αποψεις

