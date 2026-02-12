Η ευκαιρία του Μπεργκ ενόψει ΕΝΠ

Η αλήθεια είναι πως μετά το πολύ καλό παιχνίδι που έκανε κόντρα στην Ε.Ν.Ύψωνα, στο αριστερό μάλιστα άκρο της άμυνας, θα περίμενε κανείς πως ο Μπεργκ θα τον διατηρούσε στην εντεκάδα και στο ντέρμπι με την Πάφο. Αντ΄αυτού, ο Νορβηγός επέλεξε τον Μπάλκοβετς για το αριστερό άκρο και τον Μασούρα βεβαίως στο δεξί. Ενόψει του επόμενου αγώνα με την Ένωση, ο Άλφα Ντιουνκού «χτυπά» εκ νέου την πόρτα της εντεκάδας της Ομόνοιας. Ένα ρεαλιστικό σενάριο λέει πως ο Μπεργκ θα μπορούσε να δώσει ανάσες στον Μασούρα ο οποίος αγωνίζεται ασταμάτητα από την αρχή της σεζόν. Σε αυτή την περίπτωση, ο Ντιουνκού θα επιστρέψει στη φυσική του θέση. Θυμίζουμε πως, μετά το παιχνίδι της 22ης αγωνιστικής με τους βυσσινί, ακολουθεί το πρώτο εκτός έδρας παιχνίδι με τη Ριέκα στο Conference League.

Σε 15 μέρες πέντε ματς!

Εάν οι πράσινοι κατάφερναν να περάσουν στο κύπελλο, τότε, θα μιλούσαμε για το ιδανικότερο ξεκίνημα σ΄έναν ιδιαιτέρως απαιτητικό Φεβρουάριο. Θυμίζουμε η Ομόνοια κέρδισε την Ε.Ν.Ύψωνα και την Πάφο. Εν πάση περιπτώσει αυτό δεν έγινε και η ομάδα βλέπει την επόμενη μέρα. Και το αμέσως επόμενο διάστημα είναι ακόμα πιο απαιτητικό. Το «τριφύλλι» έχει μπροστά του πέντε παιχνίδια μέσα σε 15 μέρες. Συγκεκριμένα, μέχρι το τέλος του μήνα θα παίξει με την ΕΝΠ, τη Ριέκα (εντός, εκτός), τον ΑΠΟΕΛ και τον Απόλλωνα. Η σημασία και το μέγεθος των αντιπάλων δίνουν συνεπώς την ευκαιρία στον Νορβηγό προπονητή να προχωρήσει σε αλλαγές στο αρχικό του σχήμα κόντρα στην ομάδα του Παραλιμνίου.