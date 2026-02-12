ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Από την Αγία Νάπα στο Αιγάλεω

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Από την Αγία Νάπα στο Αιγάλεω

Ο Τόλης Τερζής είναι ο νέος προπονητής του Αιγάλεω για τα πλέι άουτ της Super League 2.

Αναλυτικά:

Η ομάδα μας ξεκινά μια νέα εποχή με τον Απόστολο Τερζή στο τιμόνι. Γεννημένος στη Βέροια (13/3/1971), ξεκίνησε την καριέρα του στην τοπική ομάδα και από τότε έχει αποκτήσει σημαντική εμπειρία στον χώρο του ποδοσφαίρου. Η μεγαλύτερη στιγμή της καριέρας του ήταν τη σεζόν 2022-23, όταν οδήγησε τον Άρη Θεσσαλονίκης σε ευρωπαϊκή συμμετοχή. Στο παρελθόν έχει καθίσει στον πάγκο ομάδων όπως η Σπάρτη, η Καλαμάτα και ο Διαγόρας Ρόδου, ενώ φέτος ξεκίνησε τη σεζόν στην κυπριακή Αγία Νάπα.

Δίπλα του, ως βοηθός προπονητή, θα βρίσκεται ο Γιώργος Κουδούνης, 43 ετών από τη Μεσσηνία, που επιστρέφει στο City μετά από τρία χρόνια. Στην πρώτη του θητεία (2021-23) εργάστηκε ως γυμναστής και υπηρεσιακός προπονητής, προσφέροντας σημαντική βοήθεια στην ομάδα.

Με την εμπειρία και τη γνώση των δύο αυτών τεχνικών, η ομάδα μας στοχεύει στην ισχυρή προσπάθεια για παραμονή στη Super League 2 και την ενίσχυση της ομάδας σε κάθε επίπεδο.

Καλωσορίζουμε τους νέους μας προπονητές στο City και τους ευχόμαστε υγεία, δύναμη και επιτυχίες!

Κατηγορίες

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Το χαμόγελο του... ιπτάμενου Μασούρα

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Μικρό το... ταξίδι του Τσιτσιπά στο Ρότερνταμ, αποκλεισμός από το Νο65

Τένις

|

Category image

Aυτή είναι η τιμωρία του Μπαρτζώκα για το συμβάν με την Dubai BC

EUROLEAGUE

|

Category image

Η... ελπίδα στην Ανόρθωση όταν σκοράρει ο Λόπες

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

ΑΠΟΕΛ Waterpolo: Στη Σλοβενια για να εκπροσωπίσει την Κύπρο στο LEN Challenger Cup

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

«Η ΚΟΠ πότε θα ακολουθήσει;» - Το μήνυμα του ΠΑΣΠ στην Ομοσπονδία

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

«Καμπάνα» σε Ποτένσε για την ομπρέλα!

Ελλάδα

|

Category image

Μήνυμα σε Κίτσο από την Ομόνοια

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Χωρίς οπαδούς στο ματς με ΟΦΗ ο Παναθηναϊκός

Ελλάδα

|

Category image

ΑΕΚ: Αυτά που θέλει να δει ο Νίκολιτς στην Τούμπα και οι δυο… δρόμοι της διάταξης

Ελλάδα

|

Category image

Ποτσετίνο, Ντε Τσέρμπι και Γκλάσνερ στη λίστα της διοίκησης της Τότεναμ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ινφαντίνο και Τσέφεριν χαρακτήρισαν τη συμφωνία για το τέλος της ως νίκη για το ποδόσφαιρο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ολοένα και πιο πιθανή η αποχώρηση του Κονατέ από τη Λίβερπουλ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Μπαλοτέλι κατήγγειλε ρατσιστική επίθεση στο γήπεδο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έχει φτιάξει σερί και θέλει να το συνεχίσει...

ΑΕΚ

|

Category image

Διαβαστε ακομη