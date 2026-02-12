Από την Αγία Νάπα στο Αιγάλεω

Αναλυτικά:

Η ομάδα μας ξεκινά μια νέα εποχή με τον Απόστολο Τερζή στο τιμόνι. Γεννημένος στη Βέροια (13/3/1971), ξεκίνησε την καριέρα του στην τοπική ομάδα και από τότε έχει αποκτήσει σημαντική εμπειρία στον χώρο του ποδοσφαίρου. Η μεγαλύτερη στιγμή της καριέρας του ήταν τη σεζόν 2022-23, όταν οδήγησε τον Άρη Θεσσαλονίκης σε ευρωπαϊκή συμμετοχή. Στο παρελθόν έχει καθίσει στον πάγκο ομάδων όπως η Σπάρτη, η Καλαμάτα και ο Διαγόρας Ρόδου, ενώ φέτος ξεκίνησε τη σεζόν στην κυπριακή Αγία Νάπα.

Δίπλα του, ως βοηθός προπονητή, θα βρίσκεται ο Γιώργος Κουδούνης, 43 ετών από τη Μεσσηνία, που επιστρέφει στο City μετά από τρία χρόνια. Στην πρώτη του θητεία (2021-23) εργάστηκε ως γυμναστής και υπηρεσιακός προπονητής, προσφέροντας σημαντική βοήθεια στην ομάδα.

Με την εμπειρία και τη γνώση των δύο αυτών τεχνικών, η ομάδα μας στοχεύει στην ισχυρή προσπάθεια για παραμονή στη Super League 2 και την ενίσχυση της ομάδας σε κάθε επίπεδο.

Καλωσορίζουμε τους νέους μας προπονητές στο City και τους ευχόμαστε υγεία, δύναμη και επιτυχίες!