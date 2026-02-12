Μετρά αντίστροφα ο Οντουμπάτζο - Τα νεότερα με τους τραυματίες στην Ομόνοια

Ο Χένινγκ Μπεργκ αναμένεται να προχωρήσει σε αλλαγές στο αρχικό του σχήμα μιάς και η Ομόνοια έχει να δώσει πολύ σημαντικά παιχνίδια μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Όσον αφορά τα αγωνιστικά δεδομένα στο τριφύλλι, ο Μόζες Οντουμπάτζο ακολούθησε μέρος του κανονικού προγράμματος στην προπόνηση της Τετάρτης και σήμερα Πέμπτη (12/2) θα προσπαθήσει να μπει στο κανονικό πρόγραμμα.

Από εκεί και πέρα, οι Γιόβετιτς και Μαγιαμπέλα παραμένουν εκτός και θα προσπαθήσουν να επιστρέψουν στη διάθεση του Μπεργκ πριν το τέλος του μήνα.