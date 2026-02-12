Μετρά αντίστροφα ο Οντουμπάτζο - Τα νεότερα με τους τραυματίες στην Ομόνοια
ΓΗΠΕΔΟ
Οι πράσινοι συνεχίζουν την προετοιμασία τους για το παιχνίδι της 22ης αγωνιστικής με την ΕΝΠ εντός έδρας
Ο Χένινγκ Μπεργκ αναμένεται να προχωρήσει σε αλλαγές στο αρχικό του σχήμα μιάς και η Ομόνοια έχει να δώσει πολύ σημαντικά παιχνίδια μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Όσον αφορά τα αγωνιστικά δεδομένα στο τριφύλλι, ο Μόζες Οντουμπάτζο ακολούθησε μέρος του κανονικού προγράμματος στην προπόνηση της Τετάρτης και σήμερα Πέμπτη (12/2) θα προσπαθήσει να μπει στο κανονικό πρόγραμμα.
Από εκεί και πέρα, οι Γιόβετιτς και Μαγιαμπέλα παραμένουν εκτός και θα προσπαθήσουν να επιστρέψουν στη διάθεση του Μπεργκ πριν το τέλος του μήνα.