Αλήθεια, ποιος θα μπορούσε να το φανταστεί, πως η Πάφος FC, θα έχανε την πρόκριση στην 24άδα του Champions League για μόλις δύο γκολ από την Μπενφίκα; Ισοβάθμησε στους εννιά βαθμούς με τους Πορτογάλους αλλά έχασε την πρόκριση λόγω καλύτερης διαφοράς τερμάτων που είχε η ομάδα της Λισαβόνας.

Όταν το περασμένο καλοκαίρι ξεκινούσε το ευρωπαϊκό της οδοιπορικό από τον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League, λίγοι ήταν αυτοί που πίστευαν πως θα μπορούσε να είχε μια τόσο αξιοθαύμαστη παρουσία στηνκορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, μαζεύοντας πέραν των 30 εκατομμυρίων ευρώ!

Μυθικό ποσό για τα κυπριακά δεδομένα. Αν εξαιρέσουμε την συντριβή από την υπερηχητική Μπάγερν, σε όλους τους υπόλοιπους αγώνες, στάθηκε αξιοπρεπέστατα, «κοιτάζοντας στα μάτια» γνωστές ομάδες στο ευρωπαικό στερέωμα, όπως την Τσέλσι, τον Ολυμπιακό Πειραιώς, τη Γιουβέντους, την Μονακό και την Βιγιαρεάλ. Θα λέγαμε ότι η πρόκριση για την παφιακή ομάδα χάθηκε στο εκτός έδρας παιχνίδι με την Καϊράτ, όταν από το 4ο μόλις λεπτό υποχρεώθηκε να παίζει με παίκτη λιγότερο (αποβολή Κορέια), μένοντας στην ισοπαλία (0-0).

Όπως και να έχουν τα πράγματα, όσα πέτυχε η ομάδα της Πάφου στη φετινή ευρωπαϊκή της πορεία δεν είναι καθόλου αμελητέα ποσότητα. Άλλωστε, αν δει κανείς την βαθμολογία, η πρωταθλήτρια Κύπρου κατάφερε να αφήσει πίσω της μεγάλες ομάδες, όπως την Αϊντχόφεν, τη Νάπολη, τον Άγιαξ και την Αϊντραχτ. Ήταν ένα ονειρικό ταξίδι 14 ευρωπαϊκών αγώνων που ξεκίνησε από τον περασμένο Ιούλιο, με συνολικό απολογισμό 6 νίκες, 5 ισοπαλίες και 3 ήττες.

Η Πάφος FC έβγαλε ασπροπρόσωπο το κυπριακό ποδόσφαιρο, έκανε υπερήφανους τους οπαδούς της και το κυπριακό φίλαθλο κοινό ευρύτερα.