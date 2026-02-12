Μένει στην εθνική Αγγλίας ο Τούχελ ως το 2028!

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Τόμας Τούχελ θα συνεχίσει κανονικά στον πάγκο της εθνικής Αγγλίας, με το συμβόλαιό του να φτάνει έως και το 2028!

Όπως αναφέρουν και οι «Times», ο Γερμανός τεχνικός έχει ήδη υπογράψει και θα παραμείνει στα «λιοντάρια», έως και το 2028. Κάτι το οποίο σημαίνει, πως θα βρίσκεται κανονικότατα και το επερχόμενο Euro. Όσο για τις ομάδες που τον ήθελαν, πρέπει να... περιμένουν.

🚨 Thomas Tuchel is set to sign a new contract to remain England head coach until 2028, with an announcement expected before today’s Nations League draw.



The German is enthusiastic about leading England beyond this summer’s World Cup — and targeting a “home” EUROs in 2028.… https://t.co/RDVGCMgub7 — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) February 12, 2026

