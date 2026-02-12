ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο μέντορας του Γκιουλέρ κατήγγειλε ότι τού κάνουν bullying στη Ρεάλ

Ο μέντορας του Γκιουλέρ κατήγγειλε ότι τού κάνουν bullying στη Ρεάλ

Για κακοποιητικές συμπεριφορές από παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης σε βάρος του Αρντά Γκιουλέρ έκανε λόγο ο μέντοράς του, Σερχάτ Πεκμετζί.

Σε καταγγελίες για κακοποιητικές συμπεριφορές από παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης σε βάρος του Αρντά Γκιουλέρ προχώρησε ο μέντοράς του, Σερχάτ Πεκμετζί.

Ο άνθρωπος που καθοδήγησε τον ταλαντούχο χαφ στα πρώτα του βήματα στο ποδόσφαιρο παραχώρησε συνέντευξη στο «Sports Digitale», κάνοντας λόγο για συστηματική απαξίωση και πίεση προς τον 20χρονο στα αποδυτήρια της «βασίλισσας».

«Υφίσταται mobbing (εργασιακή παρενόχληση). Η παρενόχληση προήλθε από τους ίδιους τους παίκτες. Υπάρχει μια ομάδα που δεν μπόρεσε να αποδεχτεί τον Άρντα, δυστυχώς πρόκειται για ποδοσφαιριστές με εγωισμό και μεγάλη ιδέα για τον εαυτό τους», είπε αρχικά και συνέχισε:

«Του είπα να κάνει υπομονή στις αρχές. Είναι ώριμος και συνειδητοποιημένος, όμως ακόμη κι εκείνος έχει αρχίσει να αναρωτιέται γιατί συμβαίνει σε εκείνον», ανέφερε χαρακτηριστικά για την πίεση που δέχεται ο Γκιουλέρ από τους συμπαίκτες του.

