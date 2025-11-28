Σλοτ: «Πρέπει να κερδίσουμε το επόμενο παιχνίδι»

Ο Αρνε Σλοτ παραμένει στη θέση του ως προπονητής της Λίβερπουλ μετά από τη συνάντηση με το διοικητικό συμβούλιο της πρωταθλήτριας Αγγλίας, την επόμενη μέρα από την ταπεινωτική ήττα από την Αϊντχόφεν (1-4) μέσα στο «Ανφιλντ» στο Champions League. Παραμένει υπό πίεση και δεν έχει μεγάλη πίστωση χρόνου.

Παραμένει πάντως στον πάγκο των «κόκκινων», παρά τα αρνητικά αποτελέσματα των τελευταίων εβδομάδων, έχοντας χάσει εννέα από τους τελευταίους δώδεκα αγώνες. Η Λίβερπουλ, που βρίσκεται αυτή τη στιγμή 12η στην Premier League, αντιμετωπίζει τη Γουέστ Χαμ την Κυριακή στο Λονδίνο, πριν φιλοξενήσει τη Σάντερλαντ τρεις ημέρες αργότερα στο «Ανφιλντ», και η διοίκηση θέλει δύο νίκες.

Ο Ολλανδός προπονητής μίλησε για την κακή αγωνιστική περίοδο της ομάδας του, αναφέροντας ότι ψάχνει απαντήσεις για να επανέλθουν οι πρωταθλητές στις νίκες και ζήτησε νίκη στον αγώνα με τη Γουέστ Χαμ:

«Δεν είναι εύκολο να πω τι μπορώ να κάνω διαφορετικά για να αλλάξει η εικόνα της ομάδας. Αν κερδίσεις, χάσεις ή φέρεις ισοπαλία, αναλογίζεσαι τις αποφάσεις που παίρνεις μέσα στην εβδομάδα. Προσπαθούμε να βρούμε την απάντηση που χρειαζόμαστε για να κερδίσουμε το επόμενο παιχνίδι. Στο τέλος, το θέμα είναι να κάνουμε αυτό που κάνει αυτός ο σύλλογος, να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε, πρέπει να αγωνιζόμαστε μαζί».

