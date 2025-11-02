1983, στο Σύνταγμα με τον Παναγιώτη...

Την περασμένη βδομάδα πέρασα από το τυπογραφείο και πήρα τα πρώτα αντίτυπα του βιβλίου μου, υπό τον τίτλο: «Με τους θεούς του Ολύμπου!». Αφού το μετροφύλλησα στα γρήγορα, βρέθηκα σε ένα γραφείο αποστολής express φακέλων, πλήρωσα μια εξωπραγματική τιμή κι έστειλα το βιβλίο στον κολλητό μου φίλο, των φοιτητικών χρόνων, Παναγιώτη Φιλίππου, στην Αθήνα. Κι υπήρχε λόγος...

Πριν 42 χρόνια (1983), είχαμε αποχωρήσει από τη Δημοσιογραφική Σχολή και κατηφορίσαμε προς την πλατεία Συντάγματος προκειμένου να αγοράσουμε τις κυπριακές εφημερίδες της Δευτέρας για να ενημερωθούμε για τους αγώνες του πρωταθλήματος Α΄ Κατηγορίας. Ο Παναγιώτης μου θύμισε ότι ακριβώς εκείνη τη νύχτα, εκεί στην ιστορική πλατεία, του εκμυστηρεύτηκα το όνειρό μου να γράψω κάποτε ένα βιβλίο για τη συμμετοχή των κυπριακών ομάδων στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Α΄ Εθνικής Κατηγορίας την επταετία 1967-1974.

Πέρασαν χρόνια πολλά, ο Παναγιώτης ανέβηκε τα σκαλοπάτια της ιεραρχίας στην ΕΡΤ κι εγώ τα δικά μου σκαλοπάτια στον κυπριακό Τύπο. Και κάποια στιγμή θυμήθηκε το όνειρο του βιβλίου, αφού στο μεταξύ είχε πέσει στα χέρια μου ένα αρχείο φωτογραφιών από αγώνες των κυπριακών ομάδων στην Ελλάδα. Κι από τότε ξεκίνησα τις προσπάθειές μου. Ο Ηρόδοτος Μιλτιαδους και ο Μικαελο Παπαδάκης, φοιτητές δημοσιογραφίας τότε, με τροφοδοτούσαν συνέχεια με στοιχεία για την ποδοσφαιρική επταετία 1967-74. Όλα τα στοιχεία, σμίγοντάς τα με αυτά που έβρισκα εδώ στην Κύπρο, έφτιαχναν μια πολύ όμορφη και νοσταλγική ιστορία, στην οποία έδωσα τον τίτλο, «Με τους θεούς του Ολύμπου!»

Φίλοι μου αγαπημένοι, ελπίζω στις 19 Νοεμβρίου, στις 19:00 το βράδυ, στο Μέγαρο της ΚΟΕ, ο Θεός να με βοηθήσει να παραμείνω όρθιος για να σας παρουσιάσω, μαζί με τον Παναγιώτη Φιλίππου, το βιβλίο μου. Θα μου δώσετε μεγάλη χαρά να είστε όλοι εκεί...