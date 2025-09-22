Αναζητώντας το σωστό περιβάλλον...

Τωρά που κοπάζει σιγά-σιγά ο απόηχος από το Ευρωμπάσκετ, με την ανάδειξη πλέον και των ομάδων που πήραν τα μετάλλια της φετινής διοργάνωσης, είναι ευκαιρία να τονίσουμε ξανά πόσο σημαντικό είναι να αξιοποιηθεί σωστά αυτή η τεράστια εμπειρία που βίωσε η Κύπρος. Όχι τόσο στο αγωνιστικό κομμάτι, που ούτως ή αλλιώς είναι μεγάλη υπόθεση ανεξαρτήτως αποτελεσμάτων, αλλά κυρίως για όλη αυτή την τεχνογνωσία που έχει αποκτηθεί. Σε διάφορους τομείς.

Το ζητούμενο είναι όλα αυτά που δίδαξε η διοργάνωση του Ευρωμπάσκετ να χρησιμοποιηθούν για να βελτιώσουμε, τόσο την καλαθόσφαιρα όσο και τον κυπριακό αθλητισμό γενικότερα. Αυτή η τεράστια «κληρονομία» που άφησε η μεγαλύτερη διοργάνωση που έγινε ποτέ στην Κύπρο να αξιοποιηθεί σωστά.

Το έθεσε άψογα ο αρχηγός του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος, Σάιμον Μιχαήλ, στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι με την Ισπανία. Πρέπει να επιδιώξουμε να προσαρμόσουμε τις εγχώριες διοργανώσεις σε ένα περιβάλλον όσο πιο κοντά γίνεται στο Ευρωμπάσκετ.

«Όταν βρίσκεσαι σε ένα περιβάλλον σαν αυτό, θέλεις ή δεν θέλεις, για να επιβιώσεις πρέπει να προσαρμοστείς. Να λύσεις προβλήματα και αγωνιστικά και εξωαγωνιστικά. Φεύγοντας από αυτή τη διοργάνωση πρέπει να βρούμε τρόπο να προσομοιώσουμε το πρωτάθλημά μας σε τούτες τις συνθήκες, ώστε τα νέα παιδιά να μεγαλώσουν σε τούτο το περιβάλλον και όχι στο περιβάλλον που μεγαλώσαμε εμείς, ακόμη και πιο παλιά», ήταν το χαρακτηριστικό σχόλιο από τον Σάιμον Μιχαήλ.

Ενός καλαθοσφαιριστή που, ως εκ των πιο έμπειρων πλέον του χώρου, γνωρίζει απέξω κι ανακατωτά και τα καλά αλλά και τα κακά του κυπριακού μπάσκετ. Γι’ αυτό είναι καλό να λαμβάνονται πολύ σοβαρά οι προτροπές του...