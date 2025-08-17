ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πάφος FC: Η ορχήστρα και ο μαέστρος της…

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗΣ

Δημοσιευτηκε:

Το ποδόσφαιρο  είναι ένα δύσκολο και απαιτητικό άθλημα, όμως, ταυτόχρονα, είναι και απλό. Αρκεί να έχεις όραμα, πλάνο και να δουλεύεις σοβαρά και πειθαρχημένα. Βεβαίως, χρειάζεσαι και χρήματα αλλά χωρίς τα πρώτα στοιχεία τα εκατομμύρια από μόνα τους δεν μπορούν να σου εξασφαλίσουν την πορεία που ονειρεύεσαι. Απαιτούνται σωστή διαχείριση των χρημάτων και στοχευμένες κινήσεις.

Η Πάφος FC λειτουργεί με την «ποδοσφαιρική λογική» -ή, αν θέλετε, με την «απλή λογική»- και για αυτό φέτος δείχνει ακόμη πιο δυνατή και έτοιμη να γράψει νέα σελίδα στην ιστορία της. Αφού οι ιθύνοντες της παφιακής ομάδας κατάφεραν να δημιουργήσουν έναν σταθερό και ποιοτικό κορμό τα προηγούμενα χρόνια, φέτος απλώς αρκούνται μόνο στις απαραίτητες πινελιές.

Παρά το γεγονός ότι αποχώρησαν δύο σημαντικοί ποδοσφαιριστές από την ομάδα (Ζάιρο, Ίβουσιτς), ο αρχιτέκτονας των επιτυχιών, Χουάν Κάρλος Καρσέδο, ήξερε ότι το ρόστερ που έχει στη διάθεσή του είναι ικανό να κολυμπήσει στα βαθιά του Champions League και ότι έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα ως ομάδα: την ομοιογένεια.

Δεν είναι τυχαίο ότι στα δύο παιχνίδια με την Ντιναμό Κιέβου οι ενδεκάδες των κυανολεύκων απαρτίζονταν εξ ολοκλήρου από ποδοσφαιριστές του περσινού ρόστερ. Η ταχύτητα, οι αυτοματισμοί, το γεγονός ότι οι παίκτες… βρίσκουν με κλειστά μάτια τους συμπαίκτες τους είναι απόρροια της συνοχής και της ομοιογένειας που δημιουργήθηκαν με την πάροδο του χρόνου. Για αυτό και κάθε εμφάνιση της ομάδας θυμίζει ορχήστρα, με παίκτες που ξέρουν κάθε νότα και έναν Καρσέδο που τη διευθύνει μαεστρικά…

 

Διαβαστε ακομη