ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μάλλον ήταν σε κάποιο άλλο γήπεδο

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ

Δημοσιευτηκε:

Μάλλον ήταν σε κάποιο άλλο γήπεδο

Τα υποτιμητικά σχόλια της παλληκαρίσας εμφάνισης της Πάφος FC

Παρά τα κατά καιρούς «χαστούκια» που έχουν δεχθεί από κυπριακές ομάδες, οι Ελλαδίτες αθλητικοί συντάκτες, κυρίως όσοι εργάζονται σε οπαδικά σάιτ και εφημερίδες, εξακολουθούν να μην βλέπουν αντικειμενικά κάποια πράγματα και συνεχίζουν να φορούν «κόκκινα», «πράσινα» ή «κίτρινα γυαλιά». Διαβάζοντας τις επικεφαλίδες του αθηναϊκού αθλητικού Τύπου της Πέμπτης (18/9), εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς πως μια μερίδα του αθλητικού Τύπου συνεχίζει να αντιμετωπίζει υποτιμητικά τις κυπριακές ομάδες.

Σχολιάζοντας την παλληκαρήσια εμφάνιση της πρωταθλήτριάς μας Πάφος FC στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», διαβάσαμε πως η Πάφος έπαιξε μαζική άμυνα και είχε νοοτροπία μικρής ομάδας, ότι έκανε καθυστερήσεις σε όλο τον αγώνα που δεν ταιριάζουν σε αυτό το επίπεδο και πως ο Ολυμπιακός την έπαιξε όπως «η γάτα το ποντίκι» χάνοντας ευκαιρίες. Μάλλον σε κάποιο άλλο γήπεδο ήταν οι Ελλαδίτες συνάδελφοι.

Ως πρωτάρα στο Champions League, αγωνιζόμενη σε μια δύσκολη έδρα, παίζοντας με παίκτη λιγότερο από το 25΄, τι ήθελαν να κάνει η Πάφος FC; Να βγει στην επίθεση, να ανοιχτεί και να αφήσει κενά στα μετόπισθεν; Αντί να εκθειάσουν την αμυντική της λειτουργία που ήταν για σεμινάριο και την απόλυτα επιτυχημένη τακτική που ακολούθησε, αρκέστηκαν σε φτηνές δικαιολογίες προκειμένου να κρύψουν «κάτω από τα χαλί» τις αδυναμίες που παρουσίασε ο Ολυμπιακός, κυρίως λόγω έλλειψης χημείας και ομοιογένειας, στην επιστροφή του στο League Phase της μεγαλύτερης ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Ναι, ο ΟΣΦΠ διαθέτει τεράστια ποιότητα μεσοεπιθετικά. Πίεσε στην επανάληψη, αλλά οι αξιόλογες ευκαιρίες προυποθέσεις που δημιούργησε ήταν μετρημένες στα δάκτυλα του ενός χεριού. Δεν βρήκε τις λύσεις απέναντι στην άμυνα-μπετόν της πρωταθλήτριάς μας. Αυτή είναι η αλήθεια. Δηλαδή, ο Ολυμπιακό που θα πάει να παίξει στις έδρες της Άρσεναλ και της Μπαρτσελόνα, πώς θα παραταχθεί; Δεν θα προσέξει πρωτίστως τα νώτα του;

Βάσος Βάσου

Κατηγορίες

Αποψεις

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

«Έσωσε» τον βαθμό στο 90΄ο Ολυμπιακός στην Λεωφόρο!

Ελλάδα

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Τα φαβορί που δεν λάθεψαν και το επιδόρπιο με ντέρμπι

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Σπανούλης και Μονακό κατέκτησαν το Super Cup Γαλλίας

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

ΑΕΚ: «Κόκκινη κάρτα στο μαρκάρισμα του Παντελάκη στον Γιόβιτς, δεν υπάρχει καθαρό πλάνο για χέρι του Πινέδα»

Ελλάδα

|

Category image

Σατσιάς: «Είχαμε τις ευκαιρίες μας»

ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

|

Category image

Αυγουστή: «Δίκαιη και πεντακάθαρη νίκη»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Καρσέδο: «Ο Μπρούνο ήθελε να επανορθώσει μετά την αποβολή με τον Ολυμπιακό»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Κάναντι: «Είχαμε πέναλτι, στο πρώτο γκολ του Απόλλωνα υπάρχει φάουλ»

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η τριάρα του Απόλλωνα στην ΕΝΠ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Το διπλό της Πάφου στο «ΠΑΠ»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Αιχμές Στρατή αμέσως μετά τον Απόλλωνα - «Έχασε το κυπριακό ποδόσφαιρο...»

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Γλίτωσε την ήττα αλλά έμεινε ξανά χωρίς νίκη η Ομόνοια 29ης Μαΐου!

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Κβίντα και Καστέλ ξεκλείδωσαν το πρώτο εντός!

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Βρήκε την ουσία στην επανάληψη η Πάφος FC και απέδρασε από το «Παπ»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΑΕΛ: Αποστολή με πολλές απουσίες!

ΑΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη