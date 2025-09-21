Μάλλον ήταν σε κάποιο άλλο γήπεδο

Παρά τα κατά καιρούς «χαστούκια» που έχουν δεχθεί από κυπριακές ομάδες, οι Ελλαδίτες αθλητικοί συντάκτες, κυρίως όσοι εργάζονται σε οπαδικά σάιτ και εφημερίδες, εξακολουθούν να μην βλέπουν αντικειμενικά κάποια πράγματα και συνεχίζουν να φορούν «κόκκινα», «πράσινα» ή «κίτρινα γυαλιά». Διαβάζοντας τις επικεφαλίδες του αθηναϊκού αθλητικού Τύπου της Πέμπτης (18/9), εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς πως μια μερίδα του αθλητικού Τύπου συνεχίζει να αντιμετωπίζει υποτιμητικά τις κυπριακές ομάδες.

Σχολιάζοντας την παλληκαρήσια εμφάνιση της πρωταθλήτριάς μας Πάφος FC στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», διαβάσαμε πως η Πάφος έπαιξε μαζική άμυνα και είχε νοοτροπία μικρής ομάδας, ότι έκανε καθυστερήσεις σε όλο τον αγώνα που δεν ταιριάζουν σε αυτό το επίπεδο και πως ο Ολυμπιακός την έπαιξε όπως «η γάτα το ποντίκι» χάνοντας ευκαιρίες. Μάλλον σε κάποιο άλλο γήπεδο ήταν οι Ελλαδίτες συνάδελφοι.

Ως πρωτάρα στο Champions League, αγωνιζόμενη σε μια δύσκολη έδρα, παίζοντας με παίκτη λιγότερο από το 25΄, τι ήθελαν να κάνει η Πάφος FC; Να βγει στην επίθεση, να ανοιχτεί και να αφήσει κενά στα μετόπισθεν; Αντί να εκθειάσουν την αμυντική της λειτουργία που ήταν για σεμινάριο και την απόλυτα επιτυχημένη τακτική που ακολούθησε, αρκέστηκαν σε φτηνές δικαιολογίες προκειμένου να κρύψουν «κάτω από τα χαλί» τις αδυναμίες που παρουσίασε ο Ολυμπιακός, κυρίως λόγω έλλειψης χημείας και ομοιογένειας, στην επιστροφή του στο League Phase της μεγαλύτερης ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Ναι, ο ΟΣΦΠ διαθέτει τεράστια ποιότητα μεσοεπιθετικά. Πίεσε στην επανάληψη, αλλά οι αξιόλογες ευκαιρίες προυποθέσεις που δημιούργησε ήταν μετρημένες στα δάκτυλα του ενός χεριού. Δεν βρήκε τις λύσεις απέναντι στην άμυνα-μπετόν της πρωταθλήτριάς μας. Αυτή είναι η αλήθεια. Δηλαδή, ο Ολυμπιακό που θα πάει να παίξει στις έδρες της Άρσεναλ και της Μπαρτσελόνα, πώς θα παραταχθεί; Δεν θα προσέξει πρωτίστως τα νώτα του;

Βάσος Βάσου