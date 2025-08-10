Αν μπορούσε να μιλήσει, τι θα έλεγε ο τεράστιος Μίμης στον Γιόβιτς;

Η φωτογραφία που ξεχώρισε από την παρουσίαση του Λούκα Γιόβιτς στην ΑΕΚ, την πιο ηχηρή φετινή μεταγραφή στην Ελλάδα (τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή), ήταν η πόζα του διεθνούς Σέρβου φορ απέναντι στη φωτογραφία του τεράστιου (και αείμνηστου) Μίμη Παπαϊωάννου, μπροστά σε έναν από τους τέσσερις πυλώνες της «Αγιάς Σοφιάς».

Στήθηκε, λοιπόν, ο Γιόβιτς απέναντι από τη φωτογραφία του Μίμη και τον κοίταζε με δέος. Αν μπορούσε να του μιλήσει ο Μίμης, τι θα του έλεγε άραγε; Κι αν μπορούσε να του πει κάτι ο Γιόβιτς, τι θα του έλεγε; Ότι θα προσπαθήσει να πλησιάσει τα επιτεύγματά του με τη φανέλα της ΑΕΚ; Λιγάκι δύσκολο, αγαπητέ Λούκα. Μιλάμε για αριθμούς που προκαλούν δέος.

Ο σπουδαίος Μίμης Παπαϊωάννου είχε 481 συμμετοχές με την ΑΕΚ, σκοράροντας 236 τέρματα! Είναι ο τρίτος σκόρερ όλων των εποχών στην Ελλάδα. Μόνο το ¼ των επιτευγμάτων του να πετύχει ο Γιόβιτς στη Νέα Φιλαδέλφεια, οι Αεκτζήδες θα κάνουν ανάποδες τούμπες από τον ενθουσιασμό τους.

Δυστυχώς, μεγάλα ονόματα Ελλήνων ποδοσφαιριστών δεν αγωνίζονται πλέον στο εγχώριο πρωτάθλημα. Προτιμούν να κάνουν μια καλή μεταγραφή στο εξωτερικό, να τα οικονομήσουν και να αγωνιστούν σε ένα πιο προηγμένο πρωτάθλημα. Κοτζάμ Ρεάλ Μαδρίτης ζήτησε τη δεκαετία του 1960 τον Μ. Παπαϊωάννου, αλλά η ΑΕΚ αρνήθηκε να τον παραχωρήσει. Γι’ αυτό και βλέπουμε τα τελευταία χρόνια τις μεγάλες ελληνικές ομάδες να διαθέτουν, μεν, ποιοτικούς ποδοσφαιριστές, ωστόσο στην πλειοψηφία τους αυτοί είναι ξένοι.

Οι καλοί Έλληνες παίκτες την κάνουν με ελαφρά πηδηματάκια. Τελευταίο παράδειγμα, ο Γιώργος Βαγιαννίδης. Η μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια στο τσακ δεν έγινε στη Στουτγκάρδη, αλλά κι αυτός τα αμέσως προσεχή χρόνια πιστεύεται ότι θα κουνήσει μαντήλι. Οι σπουδαίοι Έλληνες παίκτες - σημαίες των ομάδων, όπως ήταν παλιά οι Δομάζος, Παπαϊωάννου, Κούδας και Δεληκάρης, δεν υπάρχουν πια…