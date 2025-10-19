ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Είναι ωραίο και καταχρεωμένο...

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Δημοσιευτηκε:

Είναι ωραίο και καταχρεωμένο...

Το πρωτάθλημα μας είναι ωραίο, προκαλεί το ενδιαφέρον του κόσμου.

Την ώρα που διεξάγονται οι αγώνες, οι καφετέριες και οι μπιραρίες είναι γεμάτες από χιλιάδες κόσμο που προτιμούν τις πολυθρόνες και τους καναπέδες από τις κερκίδες των γηπέδων. Άλλωστε, όταν ήλθαν τα μεγάλα τηλεοπτικά δικαιώματα, αυτός ήταν και ο στόχος κι ας μην το παραδέχονται...

Ναι φίλοι μου, είναι ωραίο το πρωτάθλημά μας, προκαλεί ενδιαφέρον, υπάρχει ανταγωνισμός. Δυστυχώς, όμως, με εξαίρεση τις ομάδες που έχουν πίσω τους ματσωμένους επενδυτές, σχεδόν όλες οι υπόλοιπες είναι καταχρεωμένες! Χρωστούν στην Πολιτεία, χρωστούν σε παίκτες, σε γήπεδα...

Το πόσο και πόσα χρωστούν φαίνεται από τη φετινή κατάσταση της Ανόρθωσης που διεξάγει έρανο για να σωθεί. Ευτυχώς εισέφερε και ο Άρης! Είναι και ο ΑΠΟΕΛ που εδώ και κάτι μήνες περιμένει τους Βραζιλιάνους επενδυτές να στείλουν χρήμα αλλά ακόμα δεν... Ο Απόλλωνας βρήκε Άγγλο, αλλά πάλι ο Κίρζης πληρώνει κι αν σταματήσει αυτός, ζήτω που καήκαμε...

Το είπα πολλές φορές, το ποδόσφαιρό μας δεν σηκώνει τόσο μεγάλα έξοδα αλλά κανείς δεν το αντιλαμβάνεται. Το αντίθετο, φορτώνουν τους προϋπολογισμούς ακροβατώντας πάνω σ ένα σχοινί. Κι οφείλω να πω και να προειδοποιήσω ότι κάποια στιγμή και οι καλύτεροι ακροβάτες χάνουν την ισορροπία τους και πέφτουν...

Διαβαστε ακομη